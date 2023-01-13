الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. 8 آلاف طالب بالصف الأول الثانوى يؤدون الامتحانات بأسوان

امتحانات
امتحانات

يؤدي، 8 آلاف و162 طالبًا في محافظة أسوان، غدًا السبت، امتحانات الصف الأول الثانوي، بينما يؤدي 6 آلاف و510 طلاب، بعد غدٍ الأحد، امتحانات الصف الثاني الثانوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عبدالكريم لطفي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المدارس جاهزة تمامًا لاستقبال الطلاب، وذلك بعد إتمام أعمال النظافة الشاملة وإعداد قوائم اللجان وتجهيز الكنترولات، والتأكد من صلاحية الكاميرات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأضاف لطفي أنه خلال الفترة الماضية تم عقد سلسلة من الاجتماعات، سواء المباشرة أو عبر (الكونفرانس الافتراضي)، بجميع المعنيين بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؛ للتأكيد على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ التعليمات الخاصة بطريقة إدارة الامتحانات، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر الماضي.

وأوضح أن الامتحانات ستكون بنسبة 85% بنظام الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، وتم التنبيه على لجان النظام والمراقبة التي تم تشكيلها في المدارس، بضرورة الالتزام ببدء الامتحان الورقي في نفس توقيت الامتحان الإلكتروني، وفقًا للجدول المعلن.

وأكد أن المديرية ممثلة في مركز التطوير ستقوم بتوفير فريق الدعم من أخصائيي التطوير التكنولوجي بكل مدرسة لمساعدة الطلاب على دخول المنصة وحل أي مشكلة تواجه الطالب، مشيرًا إلى أنه فيما يخص طباعة الامتحانات الورقية أو الجزء الورقي 15% للامتحانات الإلكترونية، تم التنبيه على المعنيين بضرورة وضوح ورقة الأسئلة، وأن تكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وبالنسبة لورقة المفاهيم الاسترشادية سيتم توزيعها على الطلاب.

يذكر أن جميع طلاب النقل بالمرحلة الثانوية "منتظمين- خدمات- منازل- دمج- مكفوفين" بجميع المدارس "الرسمية - الرسمية لغات - الخاصة - المكفوفين- الرياضية" يؤدون امتحانهم، غدًا وبعد غدٍ، داخل 66 مدرسة.

امتحانات الصف الأول الثانوى محافظة أسوان وزارة التربية والتعليم المدارس الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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