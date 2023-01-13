شيخ صوفية إيطاليا يصل مصر لزيارة مقامات الأولياء والصالحين (صور)

وصل اليوم الجمعة إلى مصر، الشيخ عبدالصمد الإيطالي، شيخ الطريقة التجانية وشيخ صوفية إيطاليا في زيارة تستغرق ٥ أيام، سيزور خلالها عددًا من مقامات الأولياء والصالحين، ويلتقي بشيخ الطريقة التجانية الشيخ أحمد الحافظ التجاني، وبعض قيادات الطرق الصوفية بمصر.

وأكد الشيخ عبدالصمد الإيطالي لـ"الدستور"، أنه سعيد جدًا بزيارة مصر للمرة الثانية على التوالي، مطالبًا بضرورة تنشيط السياحة الدينية في مصر، نظرًا لكثرة عدد المريدين الأوروبيين المتشوقين لزيارة مقامات الأولياء والصالحين في مصر.

وتابع "الإيطالي" أن التصوف في أوروبا يزداد انتشارًا يومًا بعد يوم، نظرًا لحالة الروحانية والوسطية التي توجد في المنهج الصوفي، مما جعل آلاف الأوروبيين يعتنقون هذا المنهج خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شيخ صوفية إيطاليا أنه يزور مصر برفقة مريدين إيطاليين وروس، حيث تهدف الزيارة إلى عمل جولة روحية بقصد التبرك بمقامات وآثار الصالحين المنتشرة في جميع أنحاء مصر خاصة بلاد الصعيد، وكذلك زيارة مقامات آل بيت رسول الله المتمثلة فى ضريح الإمام الحسين وضريح السيدة زينب وضريح الإمام علي زين العابدين وغيرهم من الأولياء والصالحين.

وأشار إلى أنه سيلتقي بعدد من علماء المنهج الصوفي، وخاصة علماء الطريقة التجانية نظرًا لانتهاجه منهج وطريق القطب المكتوم سيدي أحمد التجاني الفاسي، حيث ستتم المشاركة في مجلس علمي يخص الطريقة التجانية بمصر وفي حضور شيخها محمد أحمد الحافظ التجاني المصري، وبعض المريدين والمحبين الآخرين الذين يتواجدون في مصر سواء من طلاب الأزهر الشريف أو من مريدي الطريقة أو من المريدين الأفارقة الذين يعملون في مصر ويتواجدون فيها بصفة دائمة للدراسة أو التجارة.