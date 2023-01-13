المنافسة تشتعل في المجموعة الثانية بعد فوز السكة وإف سي زد وخسارة القناة

اشتعلت المنافسة على قمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني عقب فوز إف سي زد والسكة الحديد وهزيمة القناة في المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع عشر .

الإعلاميين حقق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم القناة بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم حمادة القلاوي ليرتفع رصيد الإعلاميين إلى 9 نقاط ويتوقف رصيد القناة عند 31 نقطة.

وحقق السكة الحديد فوزه الثامن على التوالي وهزم بورتو السويس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم السيد شعبان ليرتفع رصيد السكة إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد بورتو عند 14 نقطة .

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة بهدف سجله أمير حجازي في الدقيقة 34 وفي الشوط الثاني سجل محمود كشلط الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفاز إف سي زد على وادي دجلة بهدف سجله محمد حمدي في الدقيقة 68 في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمود البنا ليرتفع رصيد إف سي زد إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد واي دجلة عند 28 نقطة.

وفاز الترسانة على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد يوسف ليرتفع رصيد الترسانة إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد بتروجت عند 18 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف سجله الليبيري أوجستين أوتو وفي الشوط الثاني سجل الكاميروني ميندوجا الهدف الثاني.

وتعادل منتخب السويس مع مستقبل وطن بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم وائل فرحان ليرتفع رصيد السويس إلى 20 نقطة ورصيد مستقبل وطن إلى 12 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم مستقبل وطن بهدف وفي الشوط الثاني سجل محمد عماد هدف التعادل للسويس في الدقيقة 66.

وتعادل الاتصالات مع العبور بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد خالد عبد الفتاح ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 20 نقطة ورصيد العبور إلى 18 نقطة .

وحقق النصر فوزا غاليا وهزم الانتاج الحربي بهدف سجله عمرو ناصر في الدقيقة 45 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو عبد الفتاح ليرتفع رصيد النصر الى 14 نقطة ويتوقف رصيد الانتاج الحر بي عند 13 نقطة .

وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع إيسترن كومباني بهدف لكل مكنهما ليرتفع رصيد إيسترن كومباني الى 13 نقطة ورصيد الكهرباء الى 12 نقطة .

وفي المجموعة الأولى تعادل المنيا مع ديروط بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم لطفي شعبان الذي قام بطرد محمود جمال لاعب ديروط في الدقيقة 75 ليرتفع رصيد المنيا الى 15 نقطة ورصيد ديروط الى 16 نقطة .

وحقق الفيوم فوزا كلبيرا وهزم ملوي بأربعة أهداف نظيفة ملوي في المباراة التي أدارها الحكم حسام عزب ليرتفع رصيد الفيوم 15 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند 14 نقطة .