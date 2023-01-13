بشكتاش يؤكد لـ«الدستور»: لن نبيع جاكسون موليكا لـ«الأهلى»

أعلن نادي بشكتاش التركي، رفضه رحيل الكونغولي جاكسون موليكا لنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال جيهون كازانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "موليكا سيبقى معنا ولن يرحل".

وأضاف: "هل تقدم الأهلي بعرض؟ نعم كان هناك طلب من الأهلي للتعاقد مع اللاعب، لكننا رفضناه لأننا نريد الإبقاء على موليكا".

يُذكر أن موليكا انضم إلى بشكتاش التركي الصيف الماضي قادمًا من ستاندرلييج البلجيكي حتى عام 2027، ليسجل معهم 5 أهداف في 16 مباراة خلال هذا الموسم.

ولعب موليكا لمازيمبي الكونغولي، وحظى باهتمام النادي الأهلي في أكثر من مرة.

وسُحبت، اليوم الجمعة، بأكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط، قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُقام في المغرب مطلع الشهر المقبل.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في المغرب من الفترة 1 إلى 11 فبراير، بمشاركة النادي الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، سياتل ساوندرز الأمريكي، فلامنجو البرازيلي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتُنظم بطولة كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الثالثة.

وسيخوض الأهلي البطولة بصفته وصيفًا لحامل لقب دوري أبطال إفريقيا، التي حققها الوداد البيضاوي، بعد منح المغرب، شرف استضافة البطولة، ليحجز ممثل الكرة المصرية، مقعد الدولة المضيفة في مونديال الأندية.

وتقرر بشكل رسمي إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بين نادي الأهلي المصري ممثل قارة إفريقيا، ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير.

وحال تخطي الأهلي عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فسيواجه سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني.

وسيواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره الهلال السعودي في قمة عربية مرتقبة.

أما في دور نصف النهائي، فحال بلوغ الأهلي له، فسيواجه ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

وأشرف على القرعة أسطورة الكرة المغربية، نورالدين النيبت، الذي شارك في بطولة كأس العالم مرتين.