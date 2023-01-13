الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فتوح يظهر فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد انتهاء أزمته مع مرتضى منصور

أحمد فتوح من تدريبات
أحمد فتوح من تدريبات الزمالك

تواجد أحمد فتوح وعبدالله جمعة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الأبيض، اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية على هامش مران اليوم، طبقاً للبرنامج الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وطالب اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية والتركيز فقط على مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر، وأكد ثقته الكبيرة في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وأوضح فيريرا، أن الزمالك مقبل على مباراتين عنق زجاجة سوى مباراة بيراميدز في كأس مصر، أو مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن لا بديل عن الفوز في المباراتين، من أجل المنافسة على البطولتين والدخول علي مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بمعنويات مرتفعة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

حيث حصد الفارس الأبيض اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلي وسموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها السادسة مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022.

الزمالك فتوح أزمة فتوح فيريرا بيراميدز

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