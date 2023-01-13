محافظ كفر الشيخ: تركيب 16 ألف و302 عمود و265 محول كهربائي

تلقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تقريرا عن الأعمال التي شهدتها قرى ومدن محافظة كفر الشيخ في قطاع الكهرباء عن الخدمات المقدمة للمواطنين، لإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بمراكز ومدن المحافظة وتركيب 16 ألف و302 عمود و265 محول كهربائي، بإشراف الدكتورة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

ففي قرى غرب كفر الشيخ تم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى عثمان والحمراء والمعراج بكمية كابلات جهد متوسط 400 متر كابل 23 برج وعمود، أما شرق كفر الشيخ، تم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى عمنشة الشرقيه بكمية كابلات جهد متوسط 6.6 موصلات، و 18 برج وعمود.

وبمركز قلين تم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى حصة الغنيمى و البكاتوش وقونه وأبو بكر بكمية موصلات جهد متوسط 2 طن، و42 برج وعمود، وبقرى سيدى سالم، جرى إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى الخوالد وأبو أحمد والإصلاح والعمار والنوى، ب 19 برج وعمود، وبمركز الرياض، تم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى الرياض 3 والرياض 4 بكمية موصلات 25.7 طن موصلات جهد متوسط، واحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض.

وفي ببرج البرلس تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحول) البوغاز - عصام، و30 عمود، وبمدينة دسوق، جرى إحلال شبكة الجهد المنخفض على محول حي مكة والمحرقة ب 30 عمود، و ببلطيم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض على محولات) الثانوي -سوق الخضار (ب 44 عمود، 1500 متر موصلات معزولة سلاسل رفع قدرات المحولات، وبقرى سيدي سالم، تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال خلال ل 6 محولات، ومحول 1000 ك ف ا وكشك.

وبمدينة الرياض، تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال الزائدة ل5 محولات ، وصرف محول 800 ك ف ا، و كشك، وبمدينة دسوق، جرى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال الزائدة ل 6 محولات، وتركيب محول 1000 ك ف 1، وكشك، وبمطوبس جارى العمل في عملية تطوير الريف المصري حياة كريمة، فتم الانتهاء من تركيب 250 كشك بالمحول جديد، و 969عمود جهد متوسط ،وشد موصلات الو جهد متوسط بكمية 175 طن، وتم إنشاء كابلات جهد متوسط بكمية 166 كم، و تغيير 15227 عمود جهد منخفض، و3 كم موصلات معزولة.