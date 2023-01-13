الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الثقافة التونسية: مؤتمر الإعلام العربى يقدم رؤى مُواكبة لتطورات العالم الرقمى

حياة قطاط القرمازي
حياة قطاط القرمازي

أكدت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، أن المؤتمر الثاني للإعلام العربي سيكُون محطّة فارقة في المساهمة في تطْوير الإعلام العربي بما يقدمه من رؤى مُواكبةٍ لِتطوّرات العالم الرّقمي.

وأشارت الوزيرة التونسية - في كلمتها اليوم الجمعة، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس بحضور عدد من وزراء الإعلام العرب- إلى أن المؤتمر سيكون له دَوْرٍ فعال في دفع الدّول وتوْجيهِهَا نحو الانْخراط الفاعل في عوالم المعْرفَة والذّكاء الاصطناعي، مع التَّوَصُّل إلى إحْداث مِنصّة مُوَحّدة لتَداوُل قِيَمِنَا الثّقافيّة والاجتماعيّة المشْتركة والمساهمَة في إنْتاج المعْرفة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يطرح إحدى أهمّ القضايا الرّاهنة فيما يتّصِل بالتّطوُّر الرقمي، وهي القضيّة المتعلّقة بالهيمنة الرقميّة العالمية والسُّبُل الكفيلة بمُواجهتها وبتوفير سُبُل التّمكين اللّازم للإعلاميّين العرب وتعزيز قُدراتهم وتدريبهم على حُسن اسْتخدام وسائل التّواصل الاجتماعي وتوْظيف التّقنيّات الرقميّة الجديدة، فضْلًا عن تطوير التّشريعات وإحْداث القوانين التي تُيسٍّر التّعامل مع الرّقمنة وتَحمي من سَطْوتها وهَيْمنتها وآثارها السّلبية.

وحذرت من إشكالية تنْميط سُلوك الأفراد وإمكانيّة اسْتخدام العالم الرّقميّ كوسِيلة للْهيْمنة الثقافيّة على الأفْراد والمجتمعات من خلال سُرْعة التّدفُّق وطبيعة المحْتوى وقُدْرة الآلة على توْجِيه الرّغبات والتّحكُّم في الذِّهن الجماعي وخِيَارَاتِه بما يسبب الانْصِهَار في الآخر، أو فِقْدَان الهُوِيَّة.

وقالت "إن تأْثير الهيْمنة الرّقميّة العالمية في منطقتنا العربية بالغ السّطوة، ويتجلّى ذلك في كافّة القطاعات ومنها الإعلام، لذا لا بُدّ من وجود آليات فعّالة يَسْهُل استخدامها في الواقع، وتطبيقها لمواجهة تلك الهيْمنة البالغة الخُطُورة باعتبارها تَطَالُ مخْتلف الفئات الاجتماعيّة والعُمريّة خاصة النّشء والأطفال".

وأضافت أنه "أصبح لِزامًا عليْنا انْتهاجُ استراتيجية مُشتركة ووضْع رُؤية مُوحّدة في مجال الأمن السِّيبْراني، وتطْوير الإنتاج الرّقمي العربي مع حِماية المعْطيات الشّخصية والأطفال والتّصدّي للأخبار الزّائفة ومُختلف انْحرافات التّعامُل الرّقمي ثقافيًّا واجتماعيًّا وإعلاميًّا".

وأكدت وزيرة الثقافة التونسية حاجة الدول العربية إلي التأقلم مع الرّقمنة واسْتيعاب لمناهج التَّعامل الفعال والتّعايُش الذّكي مع التّقنيّات الرّقميّة الجديدة.

الثقافة التونسية الدول العربية حياة قطاط القرمازي مؤتمر الإعلام العربي وزيرة الثقافة التونسية وزراء الإعلام العرب العالم الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 بـ 1850 جنيهًا للجرام

ضبط 4690 علبة سجائر مختلفة الأنواع مهربة في أكشاك بالقاهرة

العثور على جثة شاب مقتولًا بعد 4 أيام من اختفائه بالدقهلية

ضبط 12714 قضية سرقة تيار كهربائي

وزيرة التضامن: التحالف الأهلي حقق آثارًا واسعة في المجتمعات المحلية والتنمية

القباج: تريليون جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع التعليم منذ 2014

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى