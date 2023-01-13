انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربى فى تونس

انطلقت صباح اليوم، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي، بفندق اتحاد إذاعات الدول العربية فى تونس.

وشارك عدد من وزراء ومسئولي الإعلام في الدول العربية، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطينى أحمد عساف، وعدد من السفراء العرب المعتمدين بتونس، وحشد إعلامي عربي وعالمي.

وحذر المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبدالرحيم سليمان، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر والذي ينعقد تحت عنوان "هيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا"، من خطورة الرقمنة الحديثة وتأثيرها السلبي على هوية الأمة العربية.

وأكدت وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قرمازي قطاط، ضرورة مجابهة تحديات الرقمية العالمية كوسيلة لحفظ المجتمع ولأجل التحكم بعدم تفاقم مخاطرها.

وفى السياق، لفت رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد الحارثي، إلى انتقال الحرب من السلاح إلى الرقمية، مشددًا على أهمية التصدي الحازم لسلبيات وتأثير الرقمية لحماية مجتمعاتنا من تذويب هويتنا.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين بحضور أكثر من ثلاثين وزيرًا ومسئولًا إعلاميًا عربيًا وخبيرًا عربيًا وأجنبيًا، لإثراء 5 حلقات نقاش على مدار أعمال المؤتمر؛ لمناقشة عديد القضايا التي تهم الإعلام الرقمي وسبل مجابهته عربيًا.

انطلاق مهرجان قرطاج في تونس

يأتي المؤتمر قبل ايام قليلة من انطلاق مهرجان قرطاج، ومن المقرر أن يكون هناك بث للموسيقى التي سيستعرضها المهرجان إلى الجمهور، وهو ما يمكن الجماهير من الاطلاع على مختلف الموسيقي باختلاف أنواعها.

وينطلق المهرجان في دورته الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية في 21 من الشهر الجاري، بمشاركة أربعين عرضا من "18" بلدًا عربيًا وإفريقيًا وأوروبيًا.

جدير بالذكر أن أيام قرطاج الموسيقية هي مهرجان موسيقي ينتظم مرة كل سنتين بإشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تونس، وأقيمت أول دورة للمهرجان في ديسمبر 2010.