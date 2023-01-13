مدحت شلبى يستكمل حلقات «كابيتانو مصر» الليلة

يواصل برنامج «كابيتانو مصر» اليوم للحلقة الثانية على التوالي استضافة الكابتن مدحت شلبي ضيفا على الناشئين ليقدم عددا من نصائحه للمدربين والناشئين ويشاهد مباراة جديدة هي الثانية في المجموعة بعد تواجده، أمس، في مباراة أخرى.

وأمس انتهت الحلقة السابعة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج كابيتانو مصر

وفاز فريق محمود الجوهري بقيادة الكابتن محمود أبوالدهب على فريق محمد لطيف بقيادة سيد معوض بضربات الجزاء ليحصد أبناء أبوالدهب صدارة المجموعة بـ4 نقاط.

ومنح الكابتن مدحت شلبي الشارة الذهبية للاعب يوسف نصير من فريق محمود الجوهري، بينما منحها للاعب حازم اليماني من فريق محمد لطيف وكانت اللحظات الحاسمة والحزينة حين استبعد الكابتن سيد معوض لاعبين هما محمد عصام وأحمد عادل

وحل الكابتن مدحت شلبي، ضيفاً على حلقة اليوم، وقدم عددا من الفقرات السحرية، وأجرى عددا من الاختبارات للمواهب الشابة، كما سألهم عن أشهر تعليقاته في ماتشات الكرة.

وقال محمد زكريا، أحد مواهب كابيتانو مصر: «نفسي ألعب في الدوري الإنجليزي وصلاح هو أكيد مثلي الأعلى بقول لنفسي إني في يوم أكون زيه».

وتابع: «أمي كانت دايماً تشجعني إني أروح حتى لو المكان اللي بتدرب فيه بعيد واخترت أكون مهاجم عشان أنا سريع ومهاري بحب أغني بس بحب الكورة أكثر لما أكبر أكيد أحب ألعب في ريال مدريد».

وأكمل: «عندي أمل أكون الفائز بكابيتانو مصر وأثبت نفسي وأبسط أمي».

برنامج كابيتانو مصر الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.