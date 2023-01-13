نجل نعيم عيسى يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

كشف سامي نعيم عيسى نجل الفنان نعيم عيسى، آخر تطورات الحالة الصحية وكواليس مغادرة والده العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية، مؤكدا استقرار حالة والده.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن والده مرّ بفترة صعبة شهدت تدهورا كبيرًا في حالته الصحية، مرددا: «مكنش بياكل وده عمله كل المشاكل، والحمد لله بقاله 3 أيام بياكل ومنتظم في الأكل، مش بكمية كبيرة ولكن هناك تقدم».

وأضاف أنه عانى من مشكلات صحية خطيرة بسبب عدم ابتلاع الأكل، مشيرًا إلى أنه جار حل بعض المشكلات، حيث يتلقى مضادات حيوية قوية كل 6 ساعات تقريبا ويتم تركيب محاليل له، كما يتم إجراء تحاليل له 3 مرات في اليوم.

وأوضح أنه أصيب بجفاف شديد جراء عدم تناول الطعام، كما أصيب بالتهابات، ولم يكن يستطيع تناول الطعام، كما أنه فقد الوعي وتم طلب الإسعاف ونقله للمستشفى، قائلا: "لكن الحمد لله عدينا المرحلة الصعبة دي، والدي خرج من العناية المركزة منذ 3 أيام، الأمور كلها اتظبطت، ضربات القلب انتظمت وهو موجود الآن في غرفة عادية، والكونسلتو الطبي المكون من 6 دكاترة منهم 4 قالوا يكمل علاجه في البيت و2 أطباء قالوا يكمل 5 أيام في المستشفى تاني".

وعن سبب المشكلة الأساسية، تابع: «والدي اتخبط في رجله وتسببت في جلطة والتهاب في النسيج الخلوي، وهي سبب المشكلة الأساسية».

يذكر أن آخر مشاركة للفنان نعيم عيسى ترجع لعام 2016 من خلال فيلم «حسن دليفري» وشارك فيه الفنانون أحمد بدير ونهال عنبر.

والتحق نعيم عيسى، بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة في الصالون" و"ناس كده وكده"، ثم انتقل للعمل في السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول" و"مين فينا الحرامي".