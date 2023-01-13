في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات درة (صور)

يُصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة التونسية درة زروق، والتي تميزت بأناقتها وإطلالتها المميزة، حيث تحرص دائمًا على حضور المهرجانات الفنية في مصر والوطن العربي، وفي السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز إطلالات الفنانة درة خلال الفعاليات الفنية المختلفة.

أبرز إطلالات درة

مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان أسود مطرز بنقوش ذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان شيفون ألوان في جلسة تصوير

درة بفستان وردي لامع في جلسة تصوير

درة بفستان برتقالي منفوش في مهرجان قرطاجة السينمائي

درة بفستان أبيض أنيق في جلسة تصوير

درة بفستان شيفون في جلسة تصوير على البحر

درة بإطلالة أبيض وأسود في جلسة تصوير

درة بفستاة زهري في جلسة تصوير

إطلالة درة في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة درة في مهرجان الجونة