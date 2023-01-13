الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات درة (صور)

درة زروق
درة زروق

يُصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة التونسية درة زروق، والتي تميزت بأناقتها وإطلالتها المميزة، حيث تحرص دائمًا على حضور المهرجانات الفنية في مصر والوطن العربي، وفي السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز إطلالات الفنانة درة خلال الفعاليات الفنية المختلفة.

تكريم درة.. افتتاح الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للسينما

درة تحتفل بالكريسماس بفستان «زمردى» قصير

أبرز إطلالات درة

مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان أسود مطرز بنقوش ذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان شيفون ألوان في جلسة تصوير

درة بفستان وردي لامع في جلسة تصوير

درة بفستان برتقالي منفوش في مهرجان قرطاجة السينمائي

درة بفستان أبيض أنيق في جلسة تصوير

درة بفستان شيفون في جلسة تصوير على البحر

درة بإطلالة أبيض وأسود في جلسة تصوير

درة بفستاة زهري في جلسة تصوير

إطلالة درة  في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة درة في مهرجان الجونة

عيد ميلاد درة زروق الفساتين الجذابة إطلالات الفساتين عارضة أزياء إطلالات درة المتميزة السجادة الحمراء أجمل إطلالات درة

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وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

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