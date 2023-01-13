اتحاد الكرة يقف على الحياد فى أزمة كهربا بسبب ضغوط رئيس الزمالك

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة موقف مجلس إدارة الجبلاية بشأن أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلي، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومصير مشاركته في المباريات من عدمه.

وأكد المصدر أن مسئولي اتحاد الكرة يقفون على الحياد تمامًا في أزمة كهربا بسبب الضغوط التي يمارسها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مجلس جمال علام.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة يكتفي بدور حامل الرسائل بين الأهلي والاتحاد الدولي لكرة القدم، دون إصدار قرار بشأن اللاعب، ويكتفى فقط بإبلاغ الطرفين بكل المستجدات، وكذلك إرسال الخطابات واستقبال الردود من فيفا بناء على رغبة الأهلي.

ولم يمنح اتحاد الكرة الأهلي ردا نهائيا بشأن مشاركة كهربا في مباريات الأحمر، عقب انتهاء فترة إيقاف اللاعب الأولي، حيث قام مسئولو الجبلاية بإرسال خطاب رسمي لفيفا للاستفسار عن موقف مشاركة اللاعب بشكل قاطع، وجاء الرد من فيفا بالاستفسار عن عدم دفع الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح النادي والبالغة مليونى و400 ألف دولار، على أن يتم عقد جلسة استماع من قبل مسئولى فيفا مع اللاعب يوم 2 فبراير لمناقشة أسباب عدم سداد الغرامة ومن ثم إصدار قرار جديد بحقه.

وشدد المصدر على سلامة موقف الزمالك، وأن أمواله محفوظة حتى فى حال مشاركة اللاعب مع الأهلي، مؤكدا أنه حق محفوظ وسوف يحصل عليه.

ومن المقرر أن يلجأ الزمالك للخطوات القانونية التى يحفظ بها حقوقه في الغرامة، والتي من بينها الحجز على ممتلكات اللاعب، وفقا للطرق القانونية المناسبة في تلك الإجراءات.

وتلقى اتحاد الكرة بالأمس ردا على استفسار مشاركة كهربا من عدمه، حيث منح الاتحاد الدولي فرصة أسبوع للاعب للرد على أسباب عدم دفع الغرامة، ثم ستكون هناك جلسة استماع في الثاني من فبراير من أجل إصدار قرار جديد.

ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات إيقاف جديدة ضد اللاعب ربما ستة أشهر إضافية أو عام، أو هناك حل آخر، وهو أن يدفع اللاعب الغرامة كاملة من أجل العودة للمشاركة.