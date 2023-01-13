الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في طنطا

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن مصرع مواطن، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الأشرف بمدينة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية لشاب يعمل "دليفري" نتيجة السرعة الزائدة وسقط على اثرها الشاب ارضا وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث تصادم سيارة ملاكي دراجة نارية محافظة الغربية الأجهزة الأمنية

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