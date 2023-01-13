السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة ولم تتاثر بحريق بجوار محطة الزقازيق

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر نتيجة نشوب حريق بأحد الأكشاك الخشبية القديمة والخالي من المهمات بجوار محطة الزقازيق، وبعيداً عن خطوط السكة الحديد دون حدوث أى إصابات، وأنه على الفور تم الدفع بعربات الإطفاء وتم إخماد الحريق.

وكانت قد أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري أنها تقوم حالياً بتنفيذ 10 كبارٍ على الرياح البحيري منها 4 كباري سيارات (الخطاطبة – البريجات – أبو الخاوي – كفر بولين) و6 كبارٍ للمشاة (الدمشلي – عزبة السد – الصواف – زاوية البحر – أبو خطوة – منشأة مهنا) بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء كباري خرسانية أعلى الرياح البحيري بديلاً للمعديات بعد حادث غرق معدية قرية دمشلي دون طلب من الأهالي، ولكن من منطلق المسئولية الأدبية والاجتماعية للدولة تجاه سكان هذه المناطق.

بالإضافة إلى ذلك وبعد تخطيط الكباري المشار إليها وبناء على طلب أهالي قرى وردان واتريس وكفر أبوالحديد ومحطة وردان وتفتيش وردان والعديد من القرى المجاورة بشمال الجيزة ساهمت وزارة النقل في تنفيذ كوبري مشاة أعلى الرياح البحيرى وخطوط السكة الحديد بمحطة وردان بخط سكة حديد بشتيل / الاتحاد / القبارى بمبلغ 4.5 مليون جنيه والذي يتكلف مبلغ 13.5 مليون جنيه ويتحمل باقي التكلفة كل من وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة بالإضافة إلى الإعفاء من أى رسوم أو أعمال إشراف على التنفيذ.

وتم الانتهاء من تنفيذ الكوبري طبقا للتصميم الأصلي حيث تم تنفيذ منازل الكوبري بسلالم حيث لم يتم طلب تنفيذ رامبات للكوبري، إلا بعد اكتمال التنفيذ ورغم ذلك وبعد طلب الأهالي تنفيذ رامبات للكوبري تدرس وزارة النقل مع استشاري المشروع إمكانية تنفيذ الرامبات.