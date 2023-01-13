التفاصيل الكاملة لأولى حلقات الموسم الثانى من «الدوم» على dmc

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "الدوم" برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، مساء اليوم، على قناة dmc.

بدأت الحلقة بمقدمة شريف نور الدين ونهى درويش، مقدما البرنامج، عن رحلة اكتشاف مواهب الموسم الثاني من جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث تم استعراض حصاد الأشهر الماضية والجولات المختلفة في المحافظات المختلفة، وطبيعة الحلقات المقبلة من البرنامج لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

تشكّلت لجنة اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، وأحمد مبارك مدرب التمثيل، لتقييم عشرات المواهب من مدن القناة على مدار الحلقة، ما بين تمثيل وغناء وتقديم.

كما شملت الفواصل تقارير عن الفائزين في الموسم الأول أبرزهم أسامة عطية من شمال سيناء، وما قدمته له الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن، بالإضافة لمفاجأة المتسابقين بحضور محمد مانو الفائز بالموسم الأول من "الدوم" في فئة الغناء، حيث وجه كلمة تشجيعية لهم وشاركهم الغناء في الكواليس.

أيضا استعرضت الحلقة الأولى تقارير عن أبناء محافظات القناة من المشاهير، في مقدمتهم الفنان إسماعيل ياسين ابن مدينة السويس، والمطرب عمرو دياب ابن مدينة بورسعيد، والإعلامية درية شرف الدين ابنة مدينة دمياط.

وتشهد النسخة الثانية من برنامج "الدوم" توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.



