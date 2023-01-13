«الدوم» يكشف مسيرة الإعلامية القديرة درية شرف الدين

عرض برنامج "الدوم" تقريراً مميزاً عن الإعلامية القديرة درية شرف الدين، حيث نشأت كفتاة من صغرها بعائلة تقدر وتحب الثقافة والتعليم بصورة كبيرة، ولهذا حرصت درية شرف الدين على التقدم على اختبارات الإذاعة والتلفزيون حتى تحقق حلمها في أن تكون مذيعة بهذا الصرح العظيم، وبالفعل استطاعت تجاوز تلك الاختبارات والنجاح بها، وكان أول برنامج تلفزيوني لها بعنوان "نادي السينما، ولم تتوقف إنجازات هذه السيدة عند هذا الحد بل عُينت وزيرة للإعلام المصرية عام 2012.

مواهب "الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

الإعلان عن المواهب

ولجنة التحكيم مكونة من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.