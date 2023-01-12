أقوال المجني عليه فى اتهام سيدة وآخرين باختطاف صاحب شركة وتصويره عاريًا وابتزازه

حصلت "الدستور" على أقوال المجني عليه في اتهام سيدة باختطاف صاحب شركة داخل منزل وتصويره عاريًا وابتزازه بقصد الاستيلاء على أمواله بدائرة قسم شرطة المرج.

كشفت أقوال المجني عليه خلال التحقيقات أنه قد هاتفه أحد المتهمين لشراء سيارة حوادث وتقابل معه واستدرجوه لمسكن المتهمة الخامسة وقاموا باحتجازه داخل المسكن وتقييد حريته والتعدي عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأضاف انهم قاموا بنزع ملابسه والتقاط فيديوهات له وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته وإكراهه على التوقيع على سندات مثبتة للدين وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض.

كانت قد أحالت النيابة العامة 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختطاف صاحب شركة داخل منزل وتصويره عاريًا وابتزازه بقصد الاستيلاء على أمواله بدائرة قسم شرطة المرج، في القضية رقم 1536 لسنة 2022 جنايات المرج المقيدة برقم 1336 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعـد مطالعة الأوراق ومـا تـم فيـهـا مـن تحقيقـات تتهم النيابة العامة "م.ع" السن: 21 عامًا، يعمل بائع متجول، و "ا.و" 26 عامًا، بائع متجول، و"م.ح" 36 عامًا و"ن.م" 34 عامًا، ربة منزل و"ع.م" 16 عامًا، يعمل بائع متجول، لأنهم في 15 /1 /2022 بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة خطفوا المجني عليه "س إ" بالتحايل بأن أوهمته الرابعة برغبتها في معاشرته جنسيا واستدرجته إلى حيث يكمن له باقي المتهمين في مكان قصي عن أعين الناس وهو – مسكنهم ومنعوه من مبارحته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قيدوه وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء - تالي وصفها، فترك الإكراه أثر جروح - موصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق - مما بث الرعب في نفسه وشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد على الإمضاء على سندات مثبتة لدينا - إيصالات أمانة - على النحو المبين بالتحقيقات، كما احتجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك في مسكنهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط الثاني له بجهاز "هاتف محمول" في مكان خاص - الوحدة السكنية المبينة وصفا بالتحقيقات - مقاطع مرئية في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير رضاه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا - مطواة ، سكين ، رباط - بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء.