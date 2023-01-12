الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

احتتام فعاليات تدريب 73 فنيًا بهيئة المحطات النووية

حفل الختام
حفل الختام

احتفلت هيئة المحطات النووية، اليوم الخميس، باختتام فعاليات تدريب الفنيين العاملين بهيئة المحطات النووية بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأعلنت الهيئة، في بيان لها، عن اختتام فعاليات تدريب 74 فنيًا من الدفعة الأولى من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة الملتحقين بالهيئة حديثاً، علي أهم الموضوعات التخصصية في مجال تشغيل وصيانة محطات الكهرباء.

وأضافت الهيئة أنه تم تدريب الفنيين بمحطات الكهرباء البخارية بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ومراكز التدريب التابعة لها ومحطات المحولات التابعة لشركة النقل.

حضر فعاليات حفل الختام كل من الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لموارد البشرية والشئون الإدارية.

وتم تسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي، وذلك بعد كلمة السيد الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل والسادة الضيوف.

وأكد الوكيل خلال كلمته، أهمية الدور الوطني الذي يقع على عاتق الفنيين وجميع العاملين بالهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتحقيق اهداف التنمية. 

هيئة المحطات النووية القابضة لكهرباء مصر الشركة المصرية لنقل الكهرباء المحطات النووية محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل

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وائل لطفي

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