إمساكية رمضان 2023 وللعام الهجري 1444 وموعد الإمساك والإفطار من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

إمساكية رمضان 2023 ومواعيد الصلاة والإمساك والإفطار

الخميس هو اليوم الأول لشهر رمضان

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية من خلال نشرته الدورية والتى نشرها على موقعه الإلكتروني أن غرة شهر رمضان لاكريم للعام الهجري 1444 والميلادي 2023 هو الخميس 23 مارس على أن يكون الأربعاء 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأضاف المعهد، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 2023/3/21م (يوم الرؤية).

عدة أيام شهر رمضان

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية من خلال نشرته الدورية التي نشرها على موقعه الإلكتروني إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتبلغ عدة أيام شهر رمضان الكريم فلكيا 29 يوما، على أن يبدأ الشهر المبارك يوم 23 مارس 2023، وفقا للدليل الفلكي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد شهر رمضان 1444 وموعد استطلاع الإفتاء للهلال

ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، ووفقاً للحسابات الفلكية لاستطلاع موعد شهر رمضان المبارك، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.

الإجازات الرسمية لشهر رمضان المبارك

- يوم السبت 25 مارس – 3 رمضان.

- يوم الجمعة 31 مارس- 9 رمضان.

- يوم السبت 1 أبريل – 10 رمضان.

- يوم الجمعة 7 أبريل – 16 رمضان.

- يوم السبت 8 أبريل – 17 رمضان.

- يوم الجمعة 14 أبريل – 23 رمضان.

- يوم السبت 15 أبريل – 24 رمضان.

- يوم 17 أبريل بمناسبة إجازة شم النسيم – 26 رمضان.