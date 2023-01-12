الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إمساكية رمضان 2023 ومواعيد الصلاة والإمساك والإفطار

شهر رمضان
شهر رمضان

إمساكية رمضان 2023 وللعام الهجري 1444 وموعد الإمساك والإفطار من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي. 

إمساكية رمضان 2023 ومواعيد الصلاة والإمساك والإفطار

الخميس هو اليوم الأول لشهر رمضان

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية من خلال  نشرته الدورية والتى نشرها على موقعه  الإلكتروني أن غرة شهر رمضان لاكريم للعام الهجري 1444 والميلادي 2023 هو الخميس 23 مارس على أن يكون الأربعاء 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأضاف المعهد، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 2023/3/21م (يوم الرؤية).

عدة أيام شهر رمضان

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية من خلال نشرته الدورية التي نشرها على موقعه الإلكتروني إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتبلغ عدة أيام شهر رمضان الكريم فلكيا 29 يوما، على أن يبدأ الشهر المبارك يوم 23 مارس 2023، وفقا للدليل الفلكي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد شهر رمضان 1444 وموعد استطلاع الإفتاء للهلال

ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، ووفقاً للحسابات الفلكية لاستطلاع موعد شهر رمضان المبارك، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.

الإجازات الرسمية لشهر رمضان المبارك 

- يوم السبت 25 مارس – 3 رمضان.

- يوم الجمعة 31 مارس- 9 رمضان.

- يوم السبت 1 أبريل – 10 رمضان.

- يوم الجمعة 7 أبريل – 16 رمضان.

- يوم السبت 8 أبريل – 17 رمضان.

- يوم الجمعة 14 أبريل – 23 رمضان.

- يوم السبت 15 أبريل – 24 رمضان.

- يوم 17 أبريل بمناسبة إجازة شم النسيم – 26 رمضان.

محلل اقتصادى: التضخم فى أمريكا بلغ ذروته فى يونيو 2022

«صنايعية مصر» يكشف تفاصيل استقالة محمد غانم وسفره للكويت

 

امساكية شهر رمضان 2023 1444 هجريا موعد الامساك والافطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

بث مباشر.. انطلاق الموسم الثانى من برنامج «الدوم»

تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. وعيار 18 يُسجل 1586 جنيهًا

مع استمرار الصرف لشهر يناير.. أسعار السلع التموينية 2023

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي

ضبط ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وبلغت باختفائه فى أطفيح

مدحت شلبى للاعب من جنوب سيناء: كابيتانو مصر فرصة عظيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال