«صنايعية مصر» يكشف تفاصيل استقالة محمد غانم وسفره للكويت

قال عمر طاهر إن الرئيس الراحل أنور السادات قبل استقالة محمد غانم، رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد، التي لم يتقدم بها ومنحه أعلى النياشين.

سفر محمد غانم للكويت

أضاف خلال حلقة الليلة من برنامجه "صنايعية مصر"، المأخوذ عن كتاب له يحمل نفس الاسم، ويذاع عبر فضائية "dmc" أن محمد غانم، فوجئ بأنه محذور على العاملين في فروع الشركة التعامل معه أو الاتصال به، ووقتها فهم محمد غانم الرسالة وسافر للكويت.

وتابع أنه وقت حرب الكويت، لم تهزم اقتصاديًا لأن وقتها محمد غانم، كان قد حقق كمية استثمارات لم تطالها يدي الغزو.

وأوضح طاهر أن محمد غانم عاد إلى مصر عام 1981، ووقتها أنشأ مكتب استشاري في الحرف التي يحفظها وهي صناعة النجاح.