الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-1-2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا حيث بلغت قيمة الدولار أمام الجنيه حسب شاشات البنك المركزي المصري 29.61 جنيه بعد أن كان وصل إلى 32 جنيها، خلال بداية تعاملات الأربعاء، بعد أن اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه للمرة الأولى خلال يناير والثانية خلال شهر واحد، بعد أن اتجه البنك لرفع سعر الفائدة 300 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي.

 

وسجلت جميع العملات العربية والأجنبية استقرار سعري عند نفس الارتفاعات الجديدة التي سجلتها منذ يوم الأربعاء الماضي أمام الجنيه المصري، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-1-2023.

 

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار الأمريكى​ في البنك المركزي المصري:   29.5264 جنيه للشراء، و29.6194 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي:  للشراء 29.5 جنيه، للبيع 29.55 جنيه.
  • انخفض سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 29.7 جنيه شراء و29.8 جنيه بيع.

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  • سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان : مقابل الجنيه 30.8 جنيه شراء و30.9 جنيه بيع.
  • سعر الدولار في الينك التجاري الدولي cib : 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
  • سجل سعر الدولار  في بنك القاهرة:  29.75 جنيه شراء و29.8 جنيه بيع.
  • سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 29.55 جنيه شراء و29.65 جنيه بيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

  • سجل سعر الدولار الأمريكىي:  29.5264 جنيه للشراء، و29.6194 جنيه للبيع .
  • سعر اليورو​: 31.7822 جنيه للشراء، و31.8942 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترلينى​: 35.8332 جنيه للشراء، و35.9610 جنيه للبيع.
  • سعر الفرنك السويسرى​: 31.6332 جنيه للشراء، و31.7363 جنيه للبيع.
  • 100 ين يابانى​: 22.6031 جنيه للشراء، و22.6760 جنيه للبيع.
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  • سعر الريال السعودى​ : 7.8597 جنيه للشراء، و7.8865 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الكويتى ​: 96.5325 جنيه للشراء، و 96.9318 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الاماراتى ​: 8.0385 جنيه للشراء، و8.0645 جنيه للبيع.
  • سعر اليوان الصينى :4.3734 جنيه للشراء، و4.3887 جنيه للبيع.

 

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الدولار الجنيه المصري اليورو​ الدينار الكويتي الريال السعودي الجنيه الاسترليني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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