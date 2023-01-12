العراق والأردن يعززان أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بينهما

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، اليوم الخميس، أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين العراق والأردن.

وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم، رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له من أعضاء البرلمان الأردني".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك للشعبين الشقيقين العراقي والأردني وأهمية تفعيل العلاقات البرلمانية وتطويرها لما لها من أثر إيجابي كبير على البلدين الجارين".

وعبر الشيخ الخزعلي عن "دعمه لأمن واستقرار الأردن وكل دول المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الأمن لا يمكن تجزئته، فالأمن في الأردن يعني الأمن في العراق".

من جهته، شكر الصفدي ترحيب الشيخ الخزعلي بالوفد البرلماني الأردني، مبدياً ارتياحه "من الأفق السياسي العميق والرحب لدى الشيخ الخزعلي في فهم الأوضاع السياسية وتعقيداتها في المنطقة" وفقاً لنص البيان.

تحالف الفتح والأردن

بحث رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم، تطورات الوضع في العراق والمنطقة.

وقال مكتب العامري، في بيان: إن "العامري" استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، والوفد المرافق له الذي ضم دبلوماسيين ورؤساء الكتل في البرلمان الأردني.

وأضاف أنه تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الوضع في كل من العراق والأردن ودول المنطقة، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.

وتابع أنه في ختام اللقاء وجه الوفد الأردني دعوة رسمية إلى العامري لزيارة عمان.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء أمس، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي، والوفد المرافق له.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات على المستويين التشريعي والتنفيذي بين العراق والأردن، وأهمية التنسيق المتبادل في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.

وأكد أن مجلس النواب العراقي يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في القطاع الأمني والصناعي والتجاري وملف الطاقة، وأهمية إنجاز الربط الكهربائي ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة؛ لزيادة الإيرادات الوطنية وتعدُّد منافذ التصدير، مثمنًا دعم المملكة والملك عبدالله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن "اعتزازهم بنجاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين البلدين في السعي نحو تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره"، مؤكدًا "أهمية تدعيم خطوات التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها".