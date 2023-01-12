تدريب 40 من العاملين بمنطقة أهرامات الجيزة ضمن برنامج «سفراء السياحة»

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الانتهاء من تدريب 40 من العاملين بمنطقة أهرامات الجيزة ما بين موظفي شباك تذاكر ومسئولي الأمن المدني ومفتشي الآثار ضمن برنامج "سفراء السياحة" الذي أطلقته الوزارة في مارس 2020 ويتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف ، ياتى ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن التدريب تناول تعريف العاملين بمفهوم الانطباع الأول ومهارات التواصل الفعال مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية والمتاحف، مشيرة إلى أنه بانتهاء هذا التدريب يكون عدد العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية الذين تم تدريبهم من خلال برنامج "سفراء السياحة" بلغ أكثر من 1000 متدرب.

وأكد أشرف محي - مدير منطقة آثار الهرم على اهتمام الوزارة بتدريب وثقل مهارات الصفوف الأولى المتعاملة مع الزائر والتي تتسق مع الأهمية التاريخية للمناطق الأثرية بصفة عامة ومنطقة أهرامات الجيزة بصفة خاصة حيث تحتوي على هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

وقد تم تنفيذ هذا التدريب بالتنسيق مع الدكتور باسم إبراهيم مدير الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والذي أكد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العنصر البشري بالتوازي مع رفع كفاءة المناطق الأثرية وتطوير الخدمات المقدمة للزائر.