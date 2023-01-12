الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل نائب وزير الصحة الكوبي

تامر عصام
تامر عصام

استقبل اليوم الخميس، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا كوبيًا، برئاسة الدكتور لويس فرناندو نافرو مارتينيز، نائب وزير الصحة الكوبي، حيث ضم الوفد الدكتورة أوليغا ليديا جيمس كازانويفا، المدير العام للهيئة الرقابية للأدوية والأجهزة الطبية في كوبا CECMED، والسيدة تانيا أجيار فرنانديز، سفيرة كوبا لدى مصر، وممثلين عن وزارة الصحة وشركات الأدوية الكوبية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالهيئة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون بين الهيئتين الرقابيتين "الدواء المصرية ونظيرتها الكوبية CECMED"، وتم استعراض الأنشطة الرقابية التي تقوم بها الهيئة لتنظيم تسجيل وتداول المستحضرات الطبية داخل مصر؛ لضمان توافرها بشكل آمن وفعال وبجودة عالية.

كما تم تعريف الشركات الكوبية بأهم ملامح سوق الدواء المصري، واستعراض القدرات الصناعية للمستحضرات الطبية في مصر، وفرص الاستثمار في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتناول اللقاء بحث سبل خلق شراكات إستراتيجية واعدة بين الجانبين؛ لدعم الفرص التصديرية للدواء المصري.

وأوضحت هيئة الدواء ان الجانب الكوبي أشاد بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية؛ متطلعاً إلى الاستفادة من التجربة المصرية، والحصول على نفس المستوى من اعتماد منظمة الصحة العالمية.

واصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد الكوبي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة بالمنصورية، وأشاد الوفد بالبنية التحتية الحديثة، والمعامل المتطورة، والتي تواكب أحدث النظم الرقابية المرجعية، والتي أشاد بها وزير الصحة الكوبي في الزيارة السابقة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية كوبا، وفتح قنوات اتصال دائمة مع مختلف السلطات الرقابية حول العالم، لتعزيز نفاذ المستحضرات الطبية المصرية، ودعم جهود الاستثمار في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية بمصر.

هيئة الدواء المصرية وزير الصحة الكوبي نائب وزير الصحة الكوبي

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