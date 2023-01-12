الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان البلغاري يوجه الحكومة للتفاوض من أجل إرجاء وقف استخدام الفحم إلى 2038

البرلمان البلغاري
البرلمان البلغاري

وجه البرلمان البلغاري، اليوم الخميس، حكومة البلاد لتتفاوض مع المفوضية الأوروبية على الانسحاب من اتفاق ينص على أنها يجب أن تستهدف إنهاء استخدام طاقة الفحم بحلول 2026.

ويتطلب هذا الالتزام من صوفيا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطاقة بنسبة 40% بحلول نهاية 2025 مقارنة بعام 2019.

وتترجم هذه التخفيضات إلى إلغاء تدريجي لاستخدام الفحم بحلول 2026.

وتظاهر الموظفون العاملون في صناعة الفحم أمام البرلمان لصالح تأجيل إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى 2038، وفق الوكالة الألمانية.

وشكوا من أن تنفيذ الأهداف السابقة سيعرض أمن الطاقة والعديد من الوظائف للخطر.

وتمت الموافقة على القرار البرلماني لصالح محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في نهاية المطاف بأغلبية كاسحة من 187 صوتًا مؤيداً، وعارض نائبان فقط القرار، فيما امتنع تسعة نواب عن التصويت.

يشار إلى أن ما يقرب من نصف الكهرباء في بلغاريا عن طريق محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، بينما تأتي نسبة 35% أخرى من الطاقة النووية، أما الباقي فقد غُطِّي من الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

اتجهت عدة دول في أوروبا للعودة إلى استخدام الفحم في إنتاج الطاقة، مع تراجع واردات الغاز الروسي بعد العقوبات الغربية على موسكو.

أنعشت زيادة الطلب على الفحم، رغم التعهدات العالمية بالتحول إلى الطاقة الخضراء، مكاسب وأرباح الشركات حول العالم، ما يضع مزيدًا من العوائق أمام تحقيق الحياد الكربوني وخفض انبعاثاته، بسبب أزمة إمدادات الطاقة العالمية الراهنة وخطر انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين المنازل في البلاد، خلال فصل الشتاء المقبل.

وتأتي الصين على قمة دول العالم بين الدول الأكثر تسببًا في الانبعاثات الكربونية بـ11 مليون طن سنويًّا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.1 مليون طن، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بـ3.3 مليون طن ثم الهند بـ2.5 مليون طن، وروسيا بـ1.7 مليون طن، وفق تقرير بي بي سي، في 21 نوفمبر 2021.

بلغاريا الحكومة طاقة الفحم البرلمان ​الاتحاد الأوروبي​ إرجاء اتفاق محطات الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«صنايعية مصر».. قصة رجل المخابرات الذى تحول لأسطورة الصناعة

حفل زفاف هندى أسطورى داخل مدينة شرم الشيخ (صور)

خريطة الأمطار خلال الأسبوع المقبل على محافظات مصر

الأهلى يتعادل سلبيا مع المصرى فى مباراة الفرص الضائعة

سفينة المعرفة «لوجوس هوب».. «الدستور» داخل أكبر مكتبة عائمة فى العالم

«صنايعية مصر».. قصة صناعة أول حذاء رياضى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مباراة تعادل الأهلي والمصري في الدوري العام

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال