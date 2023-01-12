إدراج 73 متهما بـ«خلية التجمع» على قوائم الإرهاب

قررت المحكمة إدراج 73 متهما في القضية رقم 119926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، و627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية التجمع» على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

ويوم الأحد الماضي، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسات محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع» لجلسة 23 يناير لسماع الشهود.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.