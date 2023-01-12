فيريرا يحذر اللاعبين ويهدد باستبعاد الكبار والاعتماد على الناشئين (خاص)

عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولاً مع اللاعبين عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب.

وعلم "الدستور" أن فيريرا حذر اللاعبين باستبعاد الكبار في المباريات المقبلة والاعتماد على الناشئين، في حالة استمرار الاستهتار، وعدم الالتزام، وطالبهم بتصحيح المسار والعودة للأنتصارات، ومواصلة المنافس على الدوري والفوز بالكأس.

وأوضح فيريرا، أن الزمالك مقبل على مباراتين مهمتين في كأس مصر، وكذلك مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أنه لا بديل عن الفوز في المباراتين، من أجل المنافسة على البطولتين والدخول لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا بمعنويات مرتفعة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد أعلن تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تراجع مستوي الفريق والنتائج خلال المباريات الماضية، مطالبا الجماهير بدعم ومساندة الفريق والمدير الفني.

وأكد رئيس نادي الزمالك، سندعم فيريرا حتى نهاية الموسم، وسنمد الفريق بصفقات جديدة بناء على احتياجات الفريق.

وتعادي نادي الزمالك، دون أهداف أمام مضيفه الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعثر الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري هذا الموسم، حيث خسر في مباراة وتعادل في مباراتين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش عند 19 نقطة في المركز الخامس.