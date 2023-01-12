خطاب مهم من التعليم بشأن موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات من أداء الامتحانات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا، لجميع المديريات التعليمية، بشأن عدم حرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العملية أو النظرية.

وحصل "الدستور" على صورة من الخطاب الصادر، الذي ينص على:" نظرا لقيام بعض مدارس التعليم الفني بحرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية أداء الامتحانات، وحرصًا منا على مصلحة أبنائنا الطلاب، لذلك يرجى التوجيه بعدم حرمان طلاب التعليم الفني (حكومي- خدمات) غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العملية أو النظرية، ويمكن للإدارات التعليمية التابعة لها تلك المدارس باتخاذ إحدى الإجراءات التالية:

1- حجب نتيجة الطالب لحين قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية.

2- عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.

3- عدم إصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقـة الرقم القومي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.

4- وفي حالة أنه قد سبق وتم حرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات، يتم عقد امتحان تكميلي لهم في هذه الامتحانات، على أن يتم احتساب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها الطالب، مع إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حال تقديمهم بحثا اجتماعيا يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.

كان قد تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعض لجان الامتحانات بإدارتي الهرم وأوسيم التعليمية، في متابعة ميدانية لأعمال امتحانات نصف العام لسنوات النقل المختلفة، وبناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.