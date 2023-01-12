وظائف جديدة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بنظام التعاقد للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة بالعين السخنة وذلك على النحو التالي:

1- أخصائى تقييم أثر بيئى

2- أخصائى معامل ورصد بيئى

3- أخصائى تفتيش و التزام بيئى

شروط توظيف أخصائي تقييم أثر بيئي:

حاصل على بكالوريوس علوم (بيئة - كيمياء) أو هندسة كيمياء بتقدير عام جيد على الأقل.

خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات

حاصل على درجة علمية في التخصص وخبرة في إعداد ومراجعة الدراسات البيئية.

حاصل على دراسات متقدمة في النمذجة التحليلية (الرياضية) للانبعاثات الهوائية والتصرفات السائلة ومعالجة الصرف الصناعي.

خبرة في التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة والخطرة بالمصانع، وخبرة التعامل مع برامج الحاسوب (ArcGIS, AERMOD, AutoCAD, MSOffice).

شروط قبول أخصائي معامل ورصد بيئي:

الحصول على بكالوريوس علوم كيمياء بتقدير عام جيد على الأقل.

خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

خبرة في تنفيذ القياسات الحقلية لجودة الهواء وجودة الماء والتربة وتنفيذ برامج الرصد لنوعية البيئة فيما يتصل بتلوث واستنزاف موارد الماء والهواء والحماية من الضوضاء.

خبرة في إعداد التقارير النوعية من خلال قواعد البيانات، وخبرة في تنفيذ السياسات والبرامج والخطط الخاصة بتحسين نوعية البيئة المائية والهوائية والضوضاء وحمايتها من التلوث، خبرة في التعامل مع برامج الحاسوب (MSOffice)

شروط تعيين اخصائي تفتيش والتزام بيئي:

الحصول على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الاقل.

خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في تطبيق القانون المصري لحماية البيئة والإلمام التام بالتشريعات البيئية والانظمة ذات الصلة بالحماية البيئية.

إعداد التقارير والمذكرات الخاصة بالمخالفات البيئية والقدرة على إعداد المذكرات والتقارير القانونية والبيئية المطلوب تنفيذها.

القدرة على إعداد القيد والوصف والتكييف القانوني للمشكلات والقضايا البيئية، المعرفة بالمفاهيم والتخطيط البيئي، خبرة في التعامل مع برامج الحاسوب (MSOffice)

وحددت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مجموعة من الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف المطلوبة وهي:

ان يكون مصري الجنسية

ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية بدرجة ” قدوة حسنة ” او أعفي منها اعفاء نهائي بالنسبة للذكور

إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

لا يزيد السن عن 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان

الإلمام التام باستخدامات الحاسب الآلي

يقبل العمل في جميع مواقع الهيئة في حالة احتياج العمل

وتقدم الطلبات شاملًة تحديد الوظيفة المراد شغلها ومرفقًا بها المستندات الاتية:

‌1- ملخص السيرة الذاتية.

‌2- صورة من المؤهل الدراسي.

‌3- صورة من شهادات الخبرة و الدورات التدريبية الحاصل عليها طبقاً للوظيفة المرشح للعمل لها.

‌4- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

‌5- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

يتم التقديم عن طريق الموقع الخاص بالهيئة في موعد اقصاه الجمعة الموافق 20 يناير الجاري، على أن يوضح بالطلب اسم ورقم الوظيفة المتقدم لها وأرقام التليفونات للتواصل بموعد الاختبارات، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد تاريخ انتهاء الإعلان و الطلبات الغير مستوفاة للشروط الموضحة بعالية وكذلك الطلبات المقدمة من نفس الشخص في اكثر من وظيفة في الإعلان.