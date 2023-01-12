«حياة كريمة» توزع الملابس الشتوية على الفقراء داخل قرى الجيزة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حملات لتوزيع ملابس شتوية على الفقراء والمحتاجين بمختلف مناطق محافظة الجيزة، وأعرب الأهالي عن سعادتهم الشديدة بما وفرته لهم المبادرة من ملابس، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة.

وقام شباب المبادرة بتوصيل الملابس الشتوية إلى منازل السكان، وذلك للحفاظ على كرامة السكان ومنع إحراجهم، مقارنة بتسلم هذه الملابس في معارض أو أماكن بحضور المئات.

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تعيش السيدة نورا. ع، البالغة من العمر ٥٥ عامًا، داخل منزل متواضع في منطقة «أبوزارع» التابعة لحي المنيب بالجيزة، رفقة بناتها الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و١٧ عامًا، بعد وفاة زوجها، ما اضطرها للعمل كخادمة في المنازل، حتى تتمكن من تلبية احتياجات أسرتها الصغيرة.

في ذلك السياق قالت السيدة «نورا»، لـ«الدستور»: «كنت أشعر بأنني أقف وحيدة فى مواجهة الحياة، حتى ظهرت مبادرة (حياة كريمة) وبدأت تساعدنا فى تدبير احتياجاتنا اليومية، وتحاول الارتقاء بحياتنا بشكل عام، بداية من ترميم المنزل، وتوفير أثاث جديد غير المتهالك، ومعاش شهري ضمن برنامجى (تكافل وكرامة)، وبالتالي وجود دخل ثابت يمكننا أن نعيش من خلاله إلى جانب ما توفره لنا أعمالنا».

وأضافت أن الزيارة الأولى لفرق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للمنطقة التي نقطنها كانت منذ ٣ أشهر، وبعدها توالت عليهم الزيارات التي «لا تخلو من الخير»، موضحة ذلك بقولها: «بيجيبولنا في كل مرة طعام وأموال وأثاث وأجهزة كهربائية، وفى المرة الأخيرة جابولى ملابس شتوية جديدة لبناتي، ووصلوها لحد البيت، بالشكل اللي ما يسببش لينا أي إحراج.. بكيت من كثرة السعادة.. لأن بناتي مكنش معاهم ملابس شتوية جديدة».

وشددت على أن حياة أهالى منطقة «أبوزراع» تغيرت بشكل كبير بفضل فرق مبادرة «حياة كريمة»، رغم عدم انطلاق أعمالهم إلا منذ أشهر قليلة، وذلك بعد تطوير البنية التحتية، وتوصيل وصلات مياه شرب وصرف صحي، إلى جانب مد خطوط الغاز الطبيعي إلى المنازل، علاوة على تمهيد الطرق.

ووجهت الشكر للقائمين على «حياة كريمة»، خاصة فرق البحث الميداني، التي تبحث عن الفقراء والمحتاجين، وتنقل تفاصيل حالاتهم المادية والاجتماعية للمسئولين عن المبادرة، الذين يلبون احتياجات الجميع، وكذلك وجهت التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده الكبيرة فى مساعدة الفقراء والمحتاجين على مدار سنوات.