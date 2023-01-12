الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يستقبل القنصل العام السوداني.. ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

محافظ أسوان والقنصل
محافظ أسوان والقنصل السودانى

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السفير عبدالقادر عبدالله، القنصل العام لجمهورية السودان، والذي كان على رأس وفد دبلوماسي من القنصلية؛ للتهنئة بحصول اللواء أشرف عطية، على جائزة أفضل محافظ في العالم العربي، وأيضًا بمناسبة عيد أسوان القومي. 

وذلك بحضور الوزير المفوض أحمد خليفة، وأيضًا اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام، ودينا إبراهيم، منسق العلاقات الدولية. 

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وأكد محافظ أسوان، عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني والتي كانت وستظل دائمًا راسخة قوية، خاصة أن مصر والسودان لم تجمعهما العوامل الجغرافية ونهر النيل فقط، ولكن جمعتهما أيضًا الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل، وهي علاقة فريدة من نوعها على مستوى العلاقات الدولية. 

وأشار إلى أن هذه العلاقات الودية تكرّس بحق حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ وتؤكد أن لمصر مكانة خاصة في نفوس السودانيين، وكذا فإن السودان لها نفس المكانة لدى المصريين. 

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وأشار أشرف عطية، إلى اهتمامه بتذليل العقبات أمام دعم حركة التنقل والسفر، بجانب تنامي معدلات الحركة التجارية من خلال توفير الخدمات بجودة عالية، حيث سيتم إنشاء منطقة لوجستية عالمية تضم كل الخدمات التجارية والصناعية والخدمية. 

من جهته، أشاد القنصل السوداني، بالعلاقات الوطيدة مع محافظة أسوان، حيث إنها القاعدة التي يبنى عليها كل مجالات التعاون، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على التزام الجالية السودانية بالقوانين، وعدم حدوث أي تجاوزات تمس الأمن والسلم المجتمعي. 

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ووجّه شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعايته للجالية السودانية بمصر، وإصداره عدد من التوجيهات التي تعكس العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، ومنها مد فترة الإقامة للسودانيين بمصر إلى 6 أشهر، مع استثنائهم من غرامات التجديد، بجانب دعم هيئة وادي النيل بمنحة 152 مليون جنيه مصري؛ لإعادة تأهيل وتجديد الوحدات النهرية، وميناء وادي حلفا، بالإضافة إلى التنسيق من خلال اجتماعات المعابر البرية؛ لضمان دعم حركة النقل والتجارة عبر الموانئ النهرية والبرية.

وفي نهاية اللقاء، تبادل محافظ أسوان والقنصل السوداني، الدروع وذلك تقديرًا لعلاقات الأخوة بين البلدين.

أسوان الجالية السودانية العلاقات الوطيدة العلاقات الدولية القنصل العام لجمهورية السودان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مصر والسودان

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