توفير السلع الغذائية بمعارض كفرالشيخ استعدادًا لرمضان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا، بحضور أصحاب مصانع المواد الغذائية بالمناطق الصناعية؛ لمناقشة مساهمتهم بزيادة المعروض للمنتجات الغذائية، لطرحها بالمنافذ والمعارض التي سيفتتحها المحافظة، بسعر المصنع، دون زيادة، مؤكدًا أنه تم افتتاح 6 شوادر بمدن المحافظة، وتم افتتاح منفذ بمدينة كفرالشيخ، وسيتم افتتاح منفذين بمدينتي بلطيم وبيلا.

ووجّه محافظ كفرالشيخ بفتح منافذ لبيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة للجمهور بسعر المصنع، بمدن وقرى المحافظة، والمناطق الصناعية، وتوفير سيارات لنقل المنتجات بالتنسيق مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، بهدف زيادة المعروض من السلع، وتوفير أسواق منافسة؛ للقضاء على جشع بعض التجّار، بالإضافة إلى سيارات منافذ السلع المتنقلة والتي تجوب قرى المحافظة وتتمركز بالأماكن الأكثر ازدحامًا بالمدن، بجانب تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ بالاستعداد لمعرض "أهلًا رمضان" على أن تُقام بجميع مدن المحافظة، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك، والتوسع في إقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إقامة تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير المساعد، والمستشار مبروك حجاج المستشار القانوني للمحافظة، والرائد أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين، ورجب نايل مدير جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بكفرالشيخ، والدكتورة عفاف عاشور مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأصحاب مصانع السلع الغذائية بالمناطق الصناعية.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ بضرورة مراعاة دقة البيانات الوصفية المدونة على السلع الغذائية، وطباعة سعر السلعة على كل منتج، كما وجه محافظ كفرالشيخ بشن حملات على الأسواق، والمنافذ، للتأكد من توفير السلع، ووضع الأسعار في أماكن واضحة، كما وجه بتذليل كل العقبات أمام المصانع لزيادة إنتاج السلع الغذائية، وتكليف التموين وإدارة حماية المستهلك لحل مشاكل المستثمرين الخاص بالعملية الإنتاجية.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حالة وجود شكوى في هذا الشأن، والتأكيد على عدم مبالغة التجار في تسعير السلع، وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان وآخر، مشددًا على تكثيف لجان من التموين والمدينة لمنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.