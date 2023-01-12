السبت.. بدء امتحان الصف الثاني الثانوي العام بتعليم الجيزة

قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وطبقاً للكتاب الدوري رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام وتنفيذًا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية.

ويوم الأحد الموافق 15 يناير انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

على أن تشمل الامتحانات على نسبة 85% اختيار من متعدد (إلكتروني) و15% للأسئلة المقالية.

وتعقد الامتحانات بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقًا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

وشدد على تواجد مسئولي وحدة (IT) والتطوير التكنولوجي بالمدارس لحل أي مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.