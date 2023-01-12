محافظ أسوان يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين بحادث تصادم سيارتين ميكروباص

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة بزيارة الطلاب والمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى وذلك للإطمئنان على حالتهم والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وجاء ذلك فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم لسيارتين ميكروباص أمام قرية بهاريف على كورنيش النيل بالقرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان مما أسفر عن إصابة 13 شخص من بينهم 10طلاب مدارس.

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأن الإصابات بسيطة ولا يوجد وفيات، مشيرة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجارى تلقيهم العلاج المناسب ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول لضمان سلامتهم وخروجهم لأهلهم ومنازلهم بصحة سليمة في أقرب وقت ممكن.

جانب من الحدث

جانب من الحدث