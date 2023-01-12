الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين بحادث تصادم سيارتين ميكروباص

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة بزيارة الطلاب والمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى وذلك للإطمئنان على حالتهم والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء. 

وجاء ذلك فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم لسيارتين ميكروباص أمام قرية بهاريف على كورنيش النيل بالقرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان مما أسفر عن إصابة 13 شخص من بينهم 10طلاب مدارس. 

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأن الإصابات بسيطة ولا يوجد وفيات، مشيرة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجارى تلقيهم العلاج المناسب ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول لضمان سلامتهم وخروجهم لأهلهم ومنازلهم بصحة سليمة في أقرب وقت ممكن. 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
13 شخص أسوان الرعاية الطبية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين ميكروباص طلاب مدارس

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