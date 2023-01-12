محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مخر سنور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير ورفع كفاءة مخر سيل سنور، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة كل أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، وتكثيف المرور على المخرات، والمجاري المائية، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، والسيول، وفي إطار خطة المحافظة خلال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والسيول.

وناقش محافظ بني سويف، مع مسؤولي الري والشركة المنفذة مستجدات أعمال استكمال المشروع، وذلك خلال تفقده للوضع الحالي للمجرى المائي للمخر، وأعمال التدبيش والميول والأعمال الخرسانية الخاصة بتأمين الأعمال الصناعية، والتي شملت: خط الغاز المار بمنطقة المخر، بجانب متابعة أعمال تطهير مجرى المخر، والهدار وأحواض الترسيب والتهدئة وأحواض التجميع، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة المخرج للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بالكفاءة المطلوبة.

وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل في الأعمال المتبقية من المشروع ،مع المراجعة المستمرة للمراحل التي تم الانتهاء منها ،بجانب تكليف مسؤولي الري بإعداد تقدير موقف للمياه المختزنة بالبحيرات من خلال مؤشرات العمق والمساحة لتحديد كمياتها والعمل على إفراغها وتصريفها أولاً بأول،لإتاحة الفرصة لاستكمال باقى أعمال الميول والتدبيش،مع تكثيف العمل في عملية تطهير قاع وجوانب المخر بمعدات التكريك بجانب التطهير اليدوي وإزالة الحشائش بمنتصف المجرى التي لا يمكن تطهيرها بالمعدات، مؤكدًا أهمية وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بحلول فبراير المقبل، لتكون المخر جاهزا لاستقبال وتصريف أية مياه الأمطار أو سيول محتملة في تلك الفترة.

رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندس ناصر بركات، وكيل وزارة الموارد المائية والري، المهندس وجيه نصر الله، مدير عام توسع بني سويف ومشروعات ري مصر الوسطى، اللواء طارق إسماعيل، الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وعدد من قيادات ومسؤولي الري والصرف والوحدة المحلية.

محافظ بنى سويف من الحدث