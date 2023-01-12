أمين البرلمان يستقبل وفدًا عسكريًا سعوديًا

استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب صباح اليوم الخميس بمقر مجلس النواب وفدًا عسكريًا سعوديًا من الدارسين ببرنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية في مصر.

في مُستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد مناع بالوفد العسكري السعودي في مقر مجلس النواب المصري، واستعرض طبيعة عمل ودور مجلس النواب في إطار النظام السياسي المصري، خاصة الدورين التشريعي والرقابي، كما قام أمين عام مجلس النواب بالرد على تساؤلات أعضاء الوفد العسكري السعودي، خاصة المتعلقة بدور مجلس النواب في تحقيق الأمن القومي المصري.

من جانبهم، وجه أعضاء الوفد العسكري السعودي الشكر للمستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب ولمجلس النواب المصري على استقبالهم في تلك الزيارة لمقر المجلس والتي تأتي في إطار رغبتهم في الاطلاع على دور مجلس النواب خاصة في تحقيق الأمن القومي المصري.

وعقب انتهاء اللقاء نظم مجلس النواب المصري جولة للوفد العسكري السعودي في أروقة المجلس شملت زيارة القاعة العامة للمجلس ومتحف المجلس ومكتبة المجلس وخلال تلك الجولة استمع الوفد العسكري السعودي لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عامًا.

وعلى صعيد آخر خصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة الثلاثاء المقبل، لنظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير الموارد المائية والري، حيث يناقش المجلس أكثر من 100 أداة رقابية موجهة للوزير.

ويناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وكذلك طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث.

كما يناقش المجلس طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه، وكذلك سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل.

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤالًا عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، وكذلك طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام.

كذلك يناقش المجلس طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري، وكذلك طلبات إحاطة حول إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضٍ زراعية خصبة رغم وجود أراضٍ أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات.

ويناقش المجلس طلبات إحاطة حول التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة في الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه والمقام عليه منازل، وطلب آخر عن إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.

كما يناقش المجلس إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول.