الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: مبادرة دعم الصناعة خطوة نحو 100 مليار دولار صادرات

ابو بكر الديب
ابو بكر الديب

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة دعم الصناعة التي طرحتها الحكومة قبل ساعات بسعر فائدة يبلغ 11% بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة، ستعمل على انتعاش الصناعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة، كما تعمل أيضا على توفير العملات الصعبة كالدولار، وهي خطوة مهمة في طريق حلم الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
 

مبادرة تمويل الصناعة والزراعة تحقيق المستهدفة 

وأضاف أبوبكر الديب في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المبادر ستدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، من خلال سعي الحكومة لدعم الصناعة بشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى الإجمالي. 

وأوضح الديب أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للقطاعات الانتاجية لمساعدتها في مواجهة الازمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا وتداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكلفة الشحن وتضرر سلاسل الامداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قائلا إن القيمة الإجمالية للمبادرة وعمرها 5 سنوات، تبلغ 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعرض ملامح ملامح المبادرة الجديدة لدعم قطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، مضيفا أن الحكومة تواصل تشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال التركيز علي القطاعات ذات الأولية، لا سيما أن قطاعي الصناعة والزراعة من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية وزيادة قدرة البلاد على مواجهة تداعيات الازمات العالمية. 

150 100 مليار دولار أسعار الفائد أسعار الفائدة على القروض تحقيق المستهدف سلاسل الإمداد

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