الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنها.. مصرع مسنة سقطت من شرفة منزلها بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض مصرع مسنة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع في منطقة النزهة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول مسنة جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مسنة تدعى «مها م ع»، في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين ارتداؤها كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم. 

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، موضحة أن المتوفاة اختل توازنها وسقطت من الشرفة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.

مصرع مسنة النزهة اختل توازنها مشرحة زينهم الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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