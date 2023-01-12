أمطار غزيرة فى الإسكندرية تصل إلى حد السيول.. وفرق الطوارئ تنتشر

شهدت محافظة الإسكندرية، الخميس، أمطارًا غزيرة وصلت حد السيول على مناطق المنتزه أول وثان وشرق، منذ الساعة الثالثة صباحًا وحتى الآن، وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى والتي بدأت اليوم بأمطار غزيرة وتستمر لمدة 6 أيام.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الأمطار الغزيرة الرعدية استمرت على مناطق شرق المدينة حتى الثامنة صباحًا واستمرارها أدى إلى تراكم مياه الأمطار في مناطق منتزه أول وثان وشرق حتى يتم نزول منسوب المياه في بيارات المحطات.

وأكد «نافع» وجود وتعامل أكثر من 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وعلى جاهزية 202 محطة رفع ومعالجة، وأن الطلمبات تعمل بكامل طاقتها لرفع الكميات الهائلة من المياه الواردة إليها.

أمطار رعدية غزيرة متواصلة

وتعرض العديد من شوارع شرق المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة المتواصلة لعدة ساعات، لارتفاع منسوب المياه بها وتراكم مياه الأمطار، وذلك ضمن تداعيات نوة الفيضة الكبرى التي تتسم بغزارة الأمطار، وكثفت فرق الطوارئ بالمحافظة أعمال نزح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع.

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