الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: النمو الاقتصادى فى مصر ينعش قطاع السفر بغرض العمل

نمو الاقتصاد المصري
نمو الاقتصاد المصري

 قال تقرير حديث صادر عن شركة Globalata، وهي شركة بيانات وتحليلات بريطانية وفرعها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن،إن الاقتصاد الصاعد والتنمية الهيكلية في مصر،  فرصة كبيرة للتوسع طويل الأجل في سياحة الأعمال في منطقة شمال إفريقيا.

النمو الاقتصادي في مصر

ووفقًا لتقرير GlobalData الصادر بعنوان "Tourism Destination Market Insight: شمال إفريقيا" ، فإن السفر بغرض العمل غير متطور حاليًا في شمال إفريقيا، ويمثل 10% فقط من الرحلات إلى المنطقة في عام 2021. علاوة على ذلك، لا يُتوقع أن تعود زيارات العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة وحتى عام 2023، مما يجعل هذا القطاع أبطأ قطاع محلي يتعافى،  ومع ذلك، فإن التنمية الاقتصادية السريعة في مصر ستساعد في تحفيز النمو في سفر رجال الأعمال والمضي قدمًا.

وقال أكشات شارما، محلل السفر والسياحة في GlobalData : "شهدت مصر انتعاشًا اقتصاديًا هائلاً ، حيث تتوقع GlobalData زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 526 مليار دولار بحلول عام 2025 و نظرًا لهذا التطور الاقتصادي السريع ، سوف يتنعش قطاع السفر بغرض العمل  ويتوسع بمعدل نمو سنوييبلغ 9.2٪ بين عامي 2021 و 2025".

ووفقا للتقرير: من المتوقع أن يؤدي إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة ومطار العاصمة الجديد ، الذي يربط بين القاهرة والجيزة ، إلى زيادة تحسين الآفاق في مصر.

ةقال شارما: “تتمتع مصر بالقدرة على تعزيز متوسط الإنفاق لكل زائر في منطقة شمال إفريقيا ، حيث تدعم العواصم عادةً أسعار غرف فندقية أعلى وتستضيف خدمات متميزة مثل المطاعم ووسائل النقل. كما ستعمل NAC على تعزيز التجارة بين الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس ، وبالتالي ، مما يساهم في نموها الاقتصادي.

ووفقا للتقرير: كانت مصر واحدة من عدد قليل من البلدان التي شهدت نموًا اقتصاديًا طوال الوباء. قد يُعزى هذا النجاح إلى قدرتها على التنويع في أعمال مختلفة ، بدلاً من الاعتماد على الزوار الدوليين الذين ينفقون مبالغ كبيرة.

النمو الاقتصادي سفر الأعمال شمال أفريقيا Globalata الاقتصاد الصاعد سياحة الأعمال

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