الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من القرى فى كفر الشيخ

فصل التيار الكهربائى
فصل التيار الكهربائى

أعلنت شركة الكهرباء وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن عدد من القرى بمراكز بيلا ومطوبس والرياض وسيدي سالم، وكفر الشيخ، لأعمال الصيانة وإحلال وتجديد للشبكات، إضافة لزراعة الأعمدة  بقرى مطوبس.

 

وسيتم فصل الكهرباء عن قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، للصيانة الدورية للوحات،كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى مركز مطوبس، "أرض الجمعية، والقني وتوابعها، وقرى خليج بحري، والبرانية، وتوابعها، والشاعر وتوابعها، وأبو خشبة، وبرمبال وجزء من قرية منية المرشد، وخان الجني وتوابعها، من الساعة الثامنة صباحا للساعة الثالثة عصرا، لزرع الأعمدة.

 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الروضة  التابعة لمركز سيدي سالم، وكلش وتوابعها بمركز كفر الشيخ، ومجلس قروي العباسية التابع لمركز الرياض، لاعمال الصيانة الدورية.

كهرباء الرياض كفر الشيخ بيلا كورونا

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وائل لطفي

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