السجن 3 سنوات لضابط سابق وسيدة خطفا صينيين وسرقتهما بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد، رئيس المحكمة، بمعاقبة ضابط سابق وسيدة صينية الجنسية وآخرين بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامهم بخطف شخصين صينيي الجنسية، بعد استدراجهما عبر موقع التواصل الاجتماعي لسرقتهما بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار معتز نورالدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني إبراهيم وأمين السر محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 2382 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما وسرقتهما تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي الإسكندرية عن قيام المتهمين كل من "ع.ع.ن" ضابط سابق، و"م.م.أ" صاحب محل لبيع الأنتيكات، و"م.ا.ح" عاطل و"خ.ج.ت" صينية الجنسية وشهرتها وردة، بخطف المجني عليهما "ي.ك.ي" صيني الجنسية وشهرته هارون ويعمل مساعد مدير شركة هواتف محمولة مقيم محافظة القاهرة و"م.ش" صيني الجنسية وشهرته موسى ويعمل بشركة هواتف محمولة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد قيام المتهمة الرابعة الصينية الجنسية باستدراج المجني عليهما عن طريق أحد المواقع الإباحية وطلبت منهما الحضور إلى محافظة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي وعند حضورهما فوجئا بالمتهم الأول وبحوزته سلاح ناري طبنجة وباقي المتهمين بخطفهم إلى مكان مهجور بطريق العامرية والاستيلاء منهم علي مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي وهاتفين محمولين وتركهما وفروا هاربين.

بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.