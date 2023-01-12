الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى لشهر يناير 2023

الغاز المنزلى
الغاز المنزلى

مع بداية العام الجديد يبحث الكثيرين عن لينك استعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يناير 2023 لدفعها ومنع عدم تراكم الفواتير، وأصبح يمكن استخدام هذا من خلال الإنترنت بكل سهولة، بعد أن اعتمدت الكثير من الخدمات الحكومية على التحول الرقمي من أجل التيسير على المواطنين.
 

لينك استعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يناير 2023 

 

نقدم لكم في هذا التقرير لينك استعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يناير 2023، وطرق الدفع الممكنة سواء من خلال الإنترنت أو عن طريق الدفع الكاش.

 من خلال شركة بتروتريد يمكن الدخول للاستعلام عن فاتورة الغاز  من هذا اللينك، لينك استعلام عن فاتوره الغاز المنزلي شهر يناير 2023 (من هنا).
 

يتم وضع الأرقام الموجودة على عداد الغاز، والتي توضح بيانات المحافظة والمنطقة والبلوك والعمارة والشقة، ثم يتم الضغط على "اعرض" لإظهار فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بالمستخدم.
 

تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2023

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تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي 

يمكن تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي من خلال شركة بتروتريد أيضًا، ويبدأ التسجيل من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 20.

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الطرق التالية:

1- تطبيق بتروميتر المتاح على جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل أب ستور.

2- من خلاله يتم التقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء، وستترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.

3- مندوبي الشركة.

4- رقم خدمة العملاء 1122. 

5- تطبيق الموبايل. 

6- خدمة IVR. 

7- من خلال الأرقام التالية 09000727 أو 5727. 

تسديد فاتورة  الغاز الطبيعي لشهر يناير 2023 
 

يمكن تسديد فاتورة الغاز الطبيعي من يوم 1 وحتى يوم 30، ويمكن دفع فاتورة الغاز الطبيعي من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل مكان في محافظات الجمهورية، أو طريق أحد الوسائل التالية: 

1- تطبيق بيتروميتر. 

2- خدمة فوري. 

3- خدمة مصاري. 
4- خدمة bee. 

5- خدمة  ممكن أو ضامن.

6- خدماتي للدفع الإلكتروني. 

7- عن طريق أمان. 

8- محفظة بنك مصر. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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