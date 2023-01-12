الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الخميس 12 يناير 2023

أبراج
أبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية، اليوم الخميس 12 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجًا من السابق وأكثر تعقيدًا، ومع ذلك تجد نفسك قادرًا على التقدم بخطى ثابتة جدًا.

عاطفيًا: يفاجئك الشريك باقتراح جميل يعرضه عليك فتأخذ به وتقرران تطبيقه في حياتكما اليومية.

صحيًا: أبذل أقصى جهدك لئلا تقصّر في ممارسة التمارين اليومية المفيدة للعنق والظهر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: قد تجدك نفسك اليوم مضطرًا إلى مضاعفة جهودك بغية محاصرة المتاعب وتجنّب تفاقم الأزمات المتراكمة عليك. 

عاطفيًا: تسعى للابتعاد موقتًا عن الحبيب والتفكير جديًا في مستقبل العلاقة بينكما بسبب التنافر في الطباع.

صحيًا: لا تقلق على وضع أحد أفراد العائلة الصحي، إنها مجرد وعكة صحية سرعان ما يشفى منها.

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأربعاء 11 يناير 2023

حظك اليوم لمواليد برج الجدي 

مهنيًا: تبدو وكأنّك تحت المجهر وأخطاؤك مضخّمة على نحو فظيع، فلا تستخف بالتعليمات ولا تفاخر بنفسك ولا تعاند!.

عاطفيًا: تلتقي شخصًا يظهر فجأة في محيطك وتبدأ معه علاقة مميزة وقد تفكّر في الاستقرار.

صحيًا: لا تخطئ بحق صحتك وتهملها غير عابئ بها معتقدًا أنك تقوم بالعمل الصائب.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأربعاء 11 يناير 2023

صفات الأبراج الترابية:

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم. 

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية حظك اليوم لمواليد برج الثور حظك اليوم لمواليد برج العذراء حظك اليوم لمواليد برج الجدي صفات الأبراج الترابية أبراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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