الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: الأهلي يتقدم بعرض لضم مهاجم إسباني في الدوري التركي

الأهلي
الأهلي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لشراء أحد لاعبي الدوري التركي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم، في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق، قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وبحسب موقع “ajansspor” التركي، فأن الإسباني بورخا ساينز مهاجم جيرسون سبور التركي، نجح في جذب الانتباه بتلقيه عرض انتقال من مصر.

وأشار التقرير إلى أن بورخا سانز تلقى بعرض انتقال للنادي الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف التقرير بأن جيرسون سبور تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبه الإسباني بورخا ساينز البالغ من العمر 21 عامًا.

وشارك بورخا ساينز في 18 مباراة مع جيرسون سبور في الدوري التركي وكأس تركيا هذا الموسم، مسجلًا 5 أهداف، إضافة لصناعته هدفين آخرين.

وبدأ بورخا ساينز مسيرته مع ألافيش الإسباني، ومنه إلى ريال سرقسطة الإسباني، قبل أن يعود لناديه الأول، ومن ثم الانتقال لـ جيرسون سبور الصيف الماضي.

وشارك بورخا ساينز في 5 مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، واستطاع تسجيل 3 أهداف.

وأفادت تقارير صحفية تركية أن النادي الأهلي سيحاول الحصول على خدمات محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من أجل المشاركة مع المارد الأحمر في مونديال الأندية.

وذكرت صحفية karadenizgazete التركية، أن الأهلي يريد ضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكدت، أن طرابزون سبور سيرفض أي عروض لرحيل تريزيجيه الذي يعد أحد أبرز لاعبي الدوري التركي في الوقت الراهن.

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع الثلاثي خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو" ومروان عطية خلال الميركاتو الشتوي.

الاهلى النادي الأهلي بورخا ساينز جيرسون سبور ساينز

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وائل لطفي

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