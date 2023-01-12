أخلاقنا الجميلة.. ماذا تفعل إذا وجدت كلبًا ضالًا أو قطة؟

قد تكون ممن يحب الحيوانات، لكن هل تعرف ماذا تفعل إذا صادفت كلبًا أو قطة ضالة؟ قد تكون أفعالك حاسمة في لم شمل حيوان بأسرته، أو قد تكون قادرًا على مساعدة الحيوان في العثور على منزل آمن ومحب إلى الأبد.

وعملًا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، إليك بحسب موقع “peta” ما يجب عليك فعله إذا وجدت كلبًا أو قطةً ضالة:

1. تأمين الحيوان

إذا لاحظت وجود حيوان، فلا تترك المكان ولا تتركه بعيدًا عن عينيك، حيث يخاف الكثير من الكلاب والقطط الضالة من الناس، لذا تحلى بالصبر والإصرار.

كن مستعدًا، وضع في اعتبارك شراء مجموعة أدوات إنقاذ للحيوانات للاحتفاظ بها في سيارتك بالإضافة إلى علبة طعام رطب للمساعدة في جذب الحيوانات.

إذا وجدت حيوانًا صغيرًا، فتأكد من فحص المنطقة بحثًا عن أمه وإخوته المحتملين.

2. تحقق من وجود علامات وإصابات

بمجرد وصول الحيوان إلى بر الأمان، تحقق من أي إصابات ظاهرة، وإذا كان لديه علامات إصابة، فاتصل بخط نجدة الحيوان، وإذا أصيب الحيوان، فاحرص على عدم تهييج المنطقة ونقله على الفور إلى أقرب ملجأ.

إذا ظهر أن الكلب أو القطة قد تعرضت للإهمال أو الإساءة، اصطحب الحيوان مباشرة إلى السلطات بدلاً من الوصي.

إذا كنت تأخذ الحيوان إلى مأوى مفتوح، فتأكد من حفظ أي معلومات يقدمها لك الملجأ، مثل رقم الهوية.

3. انشر الكلمة

إذا كنت قد أخذت الحيوان إلى ملجأ، فأنشئ دمية تشبهها وعلقها في دائرة نصف قطرها ميلين حول المنطقة التي وجدت فيها الحيوان، وقم بتضمين صورة للحيوان ومعلومات الاتصال الخاصة بك حتى يتمكن الوصي من الاتصال بك.

تذكر أننا كبشر غالبًا ما نكون أكبر المدافعين عن الحيوانات، وحلفاء فقط، وأفضل فرصة لبقاء هذه الحيوانات على قيد الحياة، فإذا لم نتدخل لمساعدتهم، فمن سيفعل؟ لذلك عليك التحدث مع أصدقائك لتجنيد المزيد من الأشخاص المتعاطفين للتوقف دائمًا عند وجود حيوان ضال والتدخل لمساعدته عندما يتم اكتشاف حيوانًا محتاجًا.

وأخيرًا، تذكر أن القطط والكلاب الضالة هي مثل القطط والكلاب الأليفة، ومن المحتمل أن يتم رعايتهم من قبل الناس، الذين يعيشون عادةً في المنزل، لكنهم الآن يعيشون بحرية ويقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق، وسيكون لكل قطة ضالة قصة مختلفة، وربما تم التخلي عنها، أو ربما ضاعوا أو ابتعدوا عن منزلهم لأنهم لم يكونوا سعداء.