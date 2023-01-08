مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تعلم ابنك الرفق بالحيوانات؟

عندما نعلم الأطفال أن يكونوا لطفاء مع الحيوانات، فإننا نظهر لهم أهمية التعاطف مع الكائنات الحية الأخرى، إنه درس مهم وقيِّم سيساعدهم على التواصل مع الكائنات المختلفة على عدة مستويات.

يمكن للحيوانات تعليم الأطفال عن التعاطف واللطف واحترام الذات، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، فهذه طرق من موقع ripplekindness، لإظهار اللطف للحيوانات وتعليم الأطفال سلوكهم وأهمية احترام بيئتهم.

1. مراقبة الحيوانات في البرية

أفضل طريقة لإظهار الأطفال أن الحيوانات لها مكانها الفريد في العالم هي من خلال مراقبتها في بيئتها الطبيعية، حيث إن اصطحاب الأطفال لرؤية الحيوانات الأسيرة تؤدي الاستعراضات في السيرك أو في مدينة الملاهي يعزز الفكرة الخاطئة أن الحيوانات موجودة لغرض وحيد هو خدمة البشر (من خلال الترفيه).

يعد قضاء الوقت في الطبيعة (مثل السير في الأدغال وزيارة الحديقة) طريقة رائعة لمساعدة طفلك على تطوير الاتصال العميق بالعالم وتقديس العالم الطبيعي، وتعلم طفلك أهمية احترام الحيوانات البرية من مسافة بعيدة وحماية موطنها من خلال عدم إلقاء القمامة.

2. اقرأ كتبًا عن السلوكيات الطبيعية للحيوانات الأخرى

معظم الأطفال لديهم شغف طبيعي بالحيوانات وهم متشوقون للتعرف عليها، لذلك اختر الكتب التي لا تركز فقط على الموطن والنظام الغذائي والسمات الجسدية للأنواع المختلفة ولكن على سماتها الاجتماعية والعاطفية والسلوكية (مثل الشمبانزي الذي يشكل التسلسل الهرمي الاجتماعي والفيلة التي تعمل معًا لحماية العجول الصغيرة)، فتحدث إلى طفلك حول الصفات التي يتشاركها البشر مع الحيوانات الأخرى.

3. أعطهم مسؤولية رعاية حيوان

إذا كنت تعتني بحيوان في المنزل، فامنح طفلك مسؤولية تلبية احتياجاته الأساسية من خلال تعيين مهام مناسبة لعمره (مثل إعادة ملء وعاء الماء)، ويُعد تعليم الأطفال أهمية الوصاية المسؤولة على الحيوانات الأليفة طريقة قيّمة لتغذية اللطف ومراعاة احتياجات الآخرين.

أكد على أهمية توفير الطعام والمياه العذبة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتكون لطيفًا مع الحيوانات التي تحت رعايتك، ولا تنسَ أيضًا التأكيد على أهمية توفير الرفقة والحب بشكل منتظم، فالحيوانات تشعر بالوحدة، تمامًا كما نفعل نحن.

4. تشجيع السلوك المحترم واللغة

بالنسبة للأطفال الصغار والأطفال الذين يتعاملون مع الحيوانات لأول مرة، علمهم أن يكونوا لطيفين وأن يتجنبوا لمس حيوان تظهر عليه علامات واضحة على رغبته في أن يُترك بمفرده، وجنب طفلك الاستهزاء بالحيوانات، حتى لو كان ذلك لفظيًا فقط، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى نمط من عدم الاحترام يمكن أن يتجلى في شيء أكثر شرا في المسار، وإذا كان لديك ضيف منزل غير مرغوب فيه، مثل صرصور أو فأر ، ففكر في محاصرته بأمان وإطلاقه في الخارج، ومن هذا يتعلم الأطفال بشكل أفضل، لأنك أعطيته مثال للسلوك السلمي والمراعي والاحترام هو أحد أقوى الدروس التي يمكن أن يتعلموها منك.

5. قم بزيارة مأوى للحيوانات المحلية

ستعمل زيارة مأوى للحيوانات المحلية على تعليم طفلك الآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن يحدثها البشر على الحيوانات الأخرى، وهذا يؤدي للتخلي عن القتل الرحيم لآلاف من الكلاب والقطط السليمة وغير المرغوب فيها بسبب أفعال الإنسان.

تلعب ملاجئ الحيوانات دورًا مهمًا في إعادة إيواء الحيوانات المهجورة ومنحها فرصة ثانية للعثور على منزل محب، ويمكنك مساعدة طفلك على إحداث فرق من خلال التبرع بالطعام والبطانيات أو صنع ألعاب الحيوانات الأليفة المصنوعة يدويًا لكلاب وقطط مأوى، حيث يعد إنشاء لافتات وملصقات لتثقيف المجتمع المحلي حول الوصاية المسؤولة على الحيوانات الأليفة طريقة أخرى يمكنك من خلالها خلق الوعي، من خلال ممارسة المواطنة النشطة في مجتمعك والمشاركة في العمل التطوعي، وهذا سيشعر طفلك بالتمكين في قدرته على إحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين.