«أخلاقنا الجميلة».. كيفية نبذ العنف بين الأطفال بالمدرسة؟

يتعرض مليار طفل حول العالم للعنف كل عام، وينتشر العنف ضد الأطفال بشكل خاص في الأوساط التعليمية، حيث يعاني نصف طلاب العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا من العنف بين الأقران في المدرسة وحولها.

وعملًا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة" هناك استراتيجيات للحد من حوادث العنف ضد الأطفال، نوضحها حسبما جاء في موقع .international-aler

العنف ضد الأطفال ظاهرة معقدة، لذلك، هناك حاجة إلى مجموعة من الإجراءات لتحسين حماية الأطفال بشكل هادف، لتمكين المعلمين من العمل على الوقاية، وإشراك الآباء ومقدمي الرعاية، وتغيير الأعراف الاجتماعية التي غالبًا ما تملي أن العنف هو حقيقة من حقائق الحياة، أو حتى نظام تأديبي مفيد أداة، على الرغم من أنه يمكن تطبيق الاستراتيجيات التالية للحد من العنف ضد الأطفال (بما في ذلك التنمر) بشكل منفصل، فمن المستحسن أن يتم تنفيذها معًا لتحقيق أقصى تأثير.

تعليم السلام

يمكن أن يشمل تعليم السلام العديد من الموضوعات والمقاربات المختلفة، يتضمن جلسات حول فهم الذات بالإضافة إلى فهم علاقة الفرد بالآخرين والمجموعة والمجتمع الأوسع، مما يخفض حالات العنف بين الأطفال، وانخفاض التوتر بين العائلات، ونحسن العلاقات في المنزل بعد دروس تعليم السلام.

جلسات متكاملة حول منع العنف

ومع ذلك، بالنسبة لبعض الآباء والطلاب، قد لا تبدو فصول تعليم السلام جذابة للغاية في البداية، وذلك لأن التقدم في المدرسة يُنظر إليه أحيانًا على أنه أولوية مطلقة، إلى جانب تعلم اللغات أو الكمبيوتر أو المهارات المهنية التي يُنظر إليها على أنها مهمة في مساعدة الطفل على العثور على عمل لاحقًا، على الرغم من فائدتها، يمكن تفسير الوقت المستغرق لجلسات منع العنف على أنه يحد من قدرة الطلاب على المشاركة في هذه الأنشطة التعليمية التقليدية، وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية، قد يمثل جمع التبرعات لفصول تعليم السلام تحديًا أيضًا، خاصة عند مقارنته بالسعي للحصول على تمويل للتعليم غير الرسمي والدعم النفسي والاجتماعي، حيث توجد حاجة ملحة له، لذلك غالبًا ما يكون من الأكثر جدوى وكفاءة دمج الأنشطة المتعلقة بمنع العنف في الفصول الدراسية العادية.

لكي تكون مثل هذه الأنشطة مؤثرة، يحتاج المعلمون والإداريون إلى تطوير ديناميكية إيجابية كخطوة أولى ضرورية لمنع العنف والبلطجة بين الطلاب.

مجموعات الأدوات مثل ذلك الذي طورته Alert، إلى جانب الموارد الأخرى عبر الإنترنت بما في ذلك مقاطع الفيديو والألعاب، ثبت أنها تشجع المعلمين على التخطيط وتقديم جلسات شاملة فعالة.

تدريب المعلمين وتعلم الأقران

يظل تدريب المعلمين تدخلاً قياسيًا لبناء المهارات والتأثير على مواقف المعلمين، بالإضافة إلى إدخال أدوات وموارد جديدة، وتطوير مهارات التدريس والتيسير والتواصل، يجب أن تركز الدورات التدريبية على بناء مهارات المعلمين لتخطيط الجلسات وتكييف المواد الموجودة (مثل الأنشطة المتوفرة في مجموعات الأدوات) مع احتياجات فصل معين،

هذه الاحتياجات ليست خاصة بالعمر والثقافة فحسب، بل تعتمد أيضًا على تماسك الفصل والعلاقات بين الطلاب والعلاقة بين الطلاب والمعلم. على سبيل المثال، سيتطلب العمل مع مجموعة جديدة من الطلاب، حيث لا يعرف الأطفال بعضهم البعض جيدًا، جهود المعلم لمساعدة الطلاب على التعرف على بعضهم البعض وبناء شعور بالانتماء إلى الفصل والمركز.

توفر جلسات التفكير من نظير إلى نظير فرصة أخرى للمعلمين لتعلم كيفية منع العنف، حيث إن تبادل الخبرات في مواجهة ومنع العنف في المدرسة ومشاركة المواد والتمارين يؤدي إلى خلق المعلمين لأنفسهم ليس فقط لبناء المهارات والثقة بين الزملاء، كما أنها تمكن المعلمين من أن يكونوا استباقيين ويستخدمون الأحداث كفرصة لمناقشة التنمر والعنف في الفصل.