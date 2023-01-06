الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«أخلاقنا الجميلة».. كيف تنشر أجواء مريحة في العمل بين زملائك؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤثر خلق بيئة عمل إيجابية بشكل كبير على مواقف الموظفين تجاه وظيفتهم وزملائهم في العمل ومستويات الأداء والإنتاجية، حتى أن توفير بيئة عمل إيجابية تغير من ثقافة الشركة والقيادة أيضًا.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة" نستعرض لكم حسب موقع entrepreneur فوائد خلق بيئة عمل إيجابية.

ـ فوائد خلق بيئة عمل إيجابية

إن خلق جو إيجابي، يشعر الموظفون بالاحترام والأهمية، ويمكن أن يؤدي إلى العديد من الفوائد.

الأبحاث التي أجرتها شركة Deloitte تُظهر أن 94٪ من المديرين التنفيذيين و 88٪ من الموظفين يعتقدون أن ثقافة الشركة الإيجابية هي جزء أساسي من نجاح الشركة.

هذا ما يفعله خلق بيئة عمل إيجابية:

يزيد من سعادة الموظف بنسبة تصل إلى 33٪.

يمنع أو يقلل من الإجازة المرضية طويلة الأجل.

يعزز الإنتاجية والإبداع والربحية.

يقلل معدل دوران الموظفين، في بعض الحالات بنسبة 58٪.

زيادة إيرادات الشركة بنسبة هائلة تصل إلى 33٪.

مع العديد من الفوائد، يجب أن يكون إنشاء بيئة عمل إيجابية جزءًا أساسيًا من إستراتيجية شركتك.

ـ كيفية خلق بيئة عمل إيجابية

هناك الكثير مما يجب التفكير فيه عند خلق بيئة عمل إيجابية، وفيما يلي بعض الطرق التي نتأكد بها من أن موظفينا سعداء وبصحة جيدة وأنهم يقدمون أفضل ما لديهم.


1) حماية الصحة العقلية للموظفين

وفقًا لمؤسسة الصحة العقلية، يواجه 14.7٪ من الموظفين مشاكل نفسية في العمل، والنساء اللواتي يعملن بدوام كامل من المرجح أن يعانين من مشاكل الصحة العقلية بمقدار الضعف،
لذلك، من الممكن أن يتعرض موظفوك لمشاكل الصحة العقلية أثناء العمل في شركتك، وغالبًا ما تؤدي الصحة العقلية السيئة إلى إجازة مرضية، مما يؤثر سلبًا على عملك وفريقك.

تعد برامج مساعدة الموظفين طريقة رائعة لمعالجة المشكلات قبل أن تبدأ وتخلق بيئة عمل يكون فيها الموظفون سعداء وبصحة جيدة. 

يجب عليك أيضًا العمل على خلق ثقافة تشجع الموظفين على التحدث بصراحة عن شعورهم، مع زملائهم في العمل والمديرين المباشرين، ويمكن للحديث عن الصحة العقلية أن يقطع شوطًا طويلاً نحو مساعدة الموظفين على الشعور بالدعم والسعادة في العمل. 

2) انظر إلى بيئة العمل الفعلية الخاصة بك

تؤثر مساحة العمل الفعلية بشكل كبير على معنويات الموظفين وعلاقاتهم، فعلى سبيل المثال، يمكن للمساحات التعاونية أن تقلل من إجهاد الموظف وتشجع على المزيد من النشاط البدني، وبالمثل، فإن مزيجًا من الخطة المفتوحة، ومناطق الاستراحة، والمساحات الخاصة يسمح للموظفين باختيار مكان عملهم بناءً على التفضيلات واحتياجات المشروع. 

يعمل الأشخاص المختلفون بشكل أفضل ولكن بطرق مختلفة، على هذا النحو ، يقترح معظم الخبراء توفير مجموعة من الخيارات ومنح الموظفين حرية العمل حيث يشعرون أنهم يستطيعون تحقيق أفضل النتائج.

أخلاقنا الجميلة.. كيف تساعد وتدعم عمال النظافة طوال يومهم؟


3) الجسم السليم = العقل السليم

نعلم جميعًا أنه من الضروري أن تكون نشطًا بدنيًا وأن تحاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، توصي NHS بالحصول على 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية المعتدلة أسبوعيًا وتدريب القوة، ومع ذلك، فإن واحدًا فقط من كل ثلاثة بريطانيين بالغين يحصل على تمرين كافٍ.
وما العذر الأكثر شيوعًا.

بالتزامن مع مبادرة المتحدة أخلاقنا الجميلة.. كيف تهنىء زميلك على ترقيته؟

عدم وجود الوقت الكافي

عندما تزدحم جداولنا بالاجتماعات الأساسية والمواعيد النهائية الملحة، فمن السهل تخطي الصالة الرياضية، ولكن، هناك فائدة تجارية حقيقية تتمثل في تشجيع الموظفين على ترك مكاتبهم والتخلص من التوتر.

لا تمنع التمرينات الإجازة المرضية طويلة الأمد فحسب، بل إنها تقلل أيضًا من التوتر وتعزز مستويات الطاقة ويمكنها أيضًا تحسين الإنتاجية، حيث بطت دراسة أجرتها جامعة هارفارد النشاط البدني بوظائف المخ المحسنة مثل زيادة الإبداع، والتعلم السريع، والذاكرة المشكّلة، والتركيز المعزز.
لذلك، إذا كنت تريد حقًا أداء موظفيك في أفضل حالاتهم، فتأكد من وصولهم إلى صالة الألعاب الرياضية وإعطاء الأولوية لرفاهيتهم البدنية. 

أخلاقنا الجميلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فوائد خلق بيئة عمل ايجابية كيفية خلق بيئة عمل إيجابية بيئة عمل إيجابية حماية الصحة العقلية للموظفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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