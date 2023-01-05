الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة أخلاقنا الجميلة.. كيف تهنىء زميلك على ترقيته؟

أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة

يعد الحصول على ترقية في العمل خطوة مثيرة في مهنة الشخص، إذا تمت ترقية زميل أو مشرف فمن الأدب تهنئته على نجاحه، يعد اتخاذ خطوات صغيرة كهذه للزملاء والأصدقاء والعائلة جزءًا مهمًا من بناء العلاقات والحفاظ على علاقات صحية.

بالتزامن مع مبادرة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية “أخلاقنا الجميلة” لماذا يجب عليك إرسال رسالة تهنئة.

تظهر رسالة تهنئ شخصًا ما على ترقيته عبر البريد الإلكتروني أو البطاقة أو الملاحظة أنك تقدر زميلك في العمل، يُظهر الاعتراف بهم على إنجازاتهم أنك مهتم بالاستثمار في علاقة مهنية إيجابية.

نصائح لتهنئة شخص ما على ترقية
يجب أن تكون رسالة التهنئة قصيرة وبسيطة وخالية من الأخطاء، أرسله بمجرد أن تتعرف على العرض الترويجي.

فيما يلي بعض النصائح الأخرى لكتابة رسالتك:

ابدأ بتحية
ابدأ رسالة التهنئة بتحية، يمكنك تحديد أيهما ستستخدمه بناءً على مدى قربك من زميلك في العمل، الخطاب الأكثر رسمية يجب أن يبدأ بـ بعزيزي أو يمكنك أن تبدأ بالاسم إذا كنت صديقًا مقربًا، يمكنك أيضًا التفكير في تحية إبداعية  مثل  " لقد فعلتها "أو" لقد سمعت الخبر السار"

تهنئة المستلم
يجب أن تهانينا في بداية مراسلاتك حتى يعرف المستلم على الفور ما تكتب عنه، تشمل الأمثلة ، " أريد أن أكون أول من يهنئك على الترقية " أو " عمل رائع في كل عملك الشاق الذي أدى إلى ترقيتك"، تأكد من تضمين بعض عبارات التهنئة فقط لجعل رسالتك تبدو صادقة.

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كن مشجعا
إذا كنت تعتبر زميلك في العمل صديقًا مقربًا، فيمكنك إخباره بمدى فخرك به، قد تقول شيئًا مثل ، " أنا فخور جدًا بك وأعلم أنك ستحقق أهدافك، يمكنك بعد ذلك كتابة عبارة مشجعة مثل، " أعلم أنك ستفعل أشياء عظيمة في هذا المنصب ولا أطيق الانتظار لأرى ما يخبئه المستقبل لك.

يوضح هذا البيان أنك تشاركهم حماسهم وتحتفل معهم.

التعرف على إنجازهم المحدد
يجب أن تناقش رسالتك الإنجاز المحدد للمستلم للتعرف على كيفية حصوله على الترقية، يمكنك ذكر مشروع حديث قاموا بعمل رائع فيه. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول، " لقد قمت بعمل ممتاز في مشروع التسويق الشهر الماضي واستمر إعجابي بأخلاقيات العمل لديك".

أضف لمسة شخصية
إذا كنت تعرفهم منذ عدة سنوات، يمكنك أن تذكر كيف رأيت الشخص ينمو، على سبيل المثال يمكنك أن تقول، " يسعدني أن أرى كيف تطورت خلال السنوات الثلاث الماضية ولا أطيق الانتظار لمعرفة ما ستفعله بمنصبك الجديد كمدير مساعد".

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وائل لطفي

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